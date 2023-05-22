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【東張西望】騙徒上門向老人家埋手　梁敏巧採訪受害者家屬踢爆濾水器騙案【有片】

娛樂 10:09 2023/05/22

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TVB節目《東張西望》昨晚（21日）報道濾水器騙案，東張主持梁敏巧訪問受害者家人，得悉有騙徒上門向老人家埋手，著他們需要更換濾水器，受害老人無辜被騙財，而所得的濾水器既沒有牌子，且沒有安全認證，更沒法退貨。

受害家人向《東張西望》提供家中的閉路電視畫面，清楚可見騙徒入屋向受害婆婆兜售濾水器，謊稱「家家戶戶都裝」，一次性收費為1680元連同10年保養，騙徒無恥的行為令人髮指。

【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕【有片】

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入屋疲勞轟炸婆婆

騙徒登堂入室後，開始一連串的疲勞轟炸，她先跟受害婆婆說：「知唔知咩叫濾水器？有好多水質問題、好多細菌，聽唔聽得明呀？」

眼見婆婆沒反應，她強調：「裝個濾水器過濾食水，煲水、煲湯、煮飯，家家戶戶都裝，保障自己身體健康。個個都裝㗎！長者有優惠。」

騙徒不斷向婆婆硬銷：「我哋收一次費用，包維修保養十年。都係收一次費用咋嘛，1680元。」她假裝善意跟婆婆說：「最緊要你兩個身體健康啊！呢啲錢財身外物，健康先係財富。」

【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥

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家屬自我檢討

經過連番硬銷後，騙徒發現婆婆的銀包沒太多錢，於是主動表示「幫助」婆婆於家中各處尋找金錢，最終成功騙取1980元。

受害人家屬跟《東張》表示工人姐姐誤以為騙徒是義工才會開門給她，當時婆婆的精神狀態很差，因而被騙取金錢。家屬認為：「咁樣係入屋行騙，真係冇辦法忍受。」

家屬於事件後自我檢討：「都係自己照顧不周，令不法人士有機可乘，我哋都係欠缺咗關懷，少咗關心，嚟緊以後我哋會多啲關懷。」

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網民發表意見

不少網民愈看愈憤怒，並表示：「真係好冇陰公連老人家啲錢都呃！」、「老弱傷殘都唔放過！」、「人在做，天在看！」、「正人渣！要報案！」

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