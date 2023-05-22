【珍惜生命】大埔廣場男童攀越天橋欄桿危企　3熱心男合力抱回地面救一命

▲ 昨日，大埔廣場有男童攀越天橋欄桿，有熱心男合力抱回至地面。

昨日（21日）大埔廣場有一名男童在天橋疑似企跳，多名途人見狀上前了解及幫忙，其中有3名熱心男合力抱回該男童至安全位置。有目擊者拍攝事件的經過，在網上分享，網民感謝路人救回小朋友，同時慨嘆港童的壓力大，勸家長多留意子女，避免發生憾事。

大埔廣場男童攀越天橋欄桿

在facebook「香港交通及突發事故報料區」群組，昨日（21日）有名網民發帖並上載多張照片，指當天下午5時許，有男童企圖跳橋。從照片所見，該處是大埔廣場跟鄰近商場連接的天橋位置，位處2樓，目擊者網民提及︰

大埔廣場下午5點左右，小朋友想跳，小朋友爬上去之前一直喺度喊，然後突然大叫再掉低手上物品，再爬出去。

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據消息，一名年約10歲男童激動痛哭，突然拋下手上物品，攀越欄桿欲躍下。現場多名市民見狀隨即衝前阻止，當中有3名男士將男童抱回地面的安全位置，另有其他路人在旁欲上前協助，有男有女，其後該男童逃去無蹤。

有市民報案，警方人員到場調查後，暫列「雜項」處理，現正就事件展開調查。

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網民猜測讀書壓力

有關帖文亦有在多個大埔網上群組廣傳，網民感謝路人救回男孩一命，生命誠可貴，「好在有途人救返咋」。網民未知涉事男孩想不開而危企的原因，但有不少人猜測是壓力、讀書問題，「喺香港做學生真係好大壓力」、「都係讀書太大壓力 ，小朋友點會諗到要跳先得㗎」、「現代小朋友好辛苦、壓力很大、很忙」等。

網民感慨為人父母要關注孩子的身心健康成長，「做阿媽嘅慢慢同阿仔傾吓，唔好樣樣都鬧，冇咗個仔，恨錯難返，哎」、「父母自小要教的，不是abcd，而是無論什麼事，都不比生命重要」， 希望男孩家人關注一下，怕有下一次。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

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責任編輯︰王明芳