  • 30°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 10:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【削福利】長者$2坐車要青年埋單　張炳良斥覆水難收倡加價五成

社會 09:07 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

張炳良建議$2車費優惠微調。（資料圖片）

政界近日紛議長者2元優惠坐車的財政負擔重，要求檢討；前運輸及房屋局局長張炳良接受本地報章專訪稱，政策本意良好，但不能忽視對公共財政包袱。他批評上屆政府引入樂悠卡，將搭車優惠年齡下限降至60歲，這決定太輕率。他認為福利政策覆水難收，現階段只能考慮微調「可否2元變成3元？」

長者2元車費優惠，每程餘下車資也由政府包底，張炳良認為，這長遠對公共財政的負擔不輕。他憶述2017年離開政府前，跟政府內部主責交通的官員談論過，叮囑兩件事：

1.當時有個別政黨要求降低門檻到60歲，別答應，別低估財政包袱

2.不要再將2元車費降到1元，甚至更低

人口老化＝青年人埋單？

張炳良認為，本地人口老化，到了2034年65歲以上長者高達三成多，加上本地人均壽命高，醫療先進，問題只會惡化，

而且公共交通本身會加價，政府每程補貼的車費會愈來愈多。別忘了，這是經常性開支，而且不斷增加。

錢從何來？到最後青年人埋單。

張炳良憶述，曾蔭權政府引入2元乘車優惠，原意是不想長者退休後變成「宅老」，鼓勵出門；梁振英政府亦延續理念，在社區增建無障礙設施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

退休 運輸及房屋局 交通 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
11:14 2023/05/21
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
【家庭悲劇】疑遭重男輕女奶奶辱罵「肚不爭氣」　母攜2幼女輕生亡
15:52 2023/05/20
【家庭悲劇】疑遭重男輕女奶奶辱罵「肚不爭氣」　母攜2幼女輕生亡