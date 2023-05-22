【削福利】長者$2坐車要青年埋單　張炳良斥覆水難收倡加價五成

▲ 張炳良建議$2車費優惠微調。（資料圖片）

政界近日紛議長者2元優惠坐車的財政負擔重，要求檢討；前運輸及房屋局局長張炳良接受本地報章專訪稱，政策本意良好，但不能忽視對公共財政包袱。他批評上屆政府引入樂悠卡，將搭車優惠年齡下限降至60歲，這決定太輕率。他認為福利政策覆水難收，現階段只能考慮微調「可否2元變成3元？」

長者2元車費優惠，每程餘下車資也由政府包底，張炳良認為，這長遠對公共財政的負擔不輕。他憶述2017年離開政府前，跟政府內部主責交通的官員談論過，叮囑兩件事：

1.當時有個別政黨要求降低門檻到60歲，別答應，別低估財政包袱 2.不要再將2元車費降到1元，甚至更低

人口老化＝青年人埋單？

張炳良認為，本地人口老化，到了2034年65歲以上長者高達三成多，加上本地人均壽命高，醫療先進，問題只會惡化，

而且公共交通本身會加價，政府每程補貼的車費會愈來愈多。別忘了，這是經常性開支，而且不斷增加。 錢從何來？到最後青年人埋單。

張炳良憶述，曾蔭權政府引入2元乘車優惠，原意是不想長者退休後變成「宅老」，鼓勵出門；梁振英政府亦延續理念，在社區增建無障礙設施。

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責任編輯：吳卓峰