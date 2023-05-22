【太平清醮】太平包原為辟邪祭祀鬼神　麥當勞例推素菇包應節【附入場備忘】

▲ 長洲太平清醮今年5月26日復辦。（旅發局照片）

因疫情停辦三年的長洲太平清醮，今年5月26日復辦，當中搶包山是過去每年盛事，雖然今年因承建商未能趕及完完成有關製作，只能以挂畫代替大包山，或令市民失望，希望屆時不會令參加搶包山選手影響表現吧。

根據旅發局資料，長洲太平清醮相傳是過去長洲居民為了消除瘟疫，而向北帝拜祭祈福，並奉北帝神像在街道上遊行，以驅除疫症。至今，太平清醮不只是國家級非物質文化遺產，更獲美國《時代週刊》雜誌網站選為「全球十大古怪節日」之一！

▲ 飄色會景巡遊。（旅發局照片）

每年農曆四月初五至初九，長洲島上鑼鼓喧天、熱鬧歡騰，居民全情參與，吸引成千上萬的旅客湧入觀賞，場面震撼！長洲太平清醮又叫「包山節」，當中飄色會景巡遊，由可愛的小朋友裝扮成古今人物、站在支架上「凌空飄起」巡遊。而「搶包山」比賽，傳統上是由參賽者鬥快爬上北帝廟前的三座14公尺高的竹棚包山，搶奪最多的包子。

平安包原名「幽包」，本用作祭幽，即祭祀鬼神，過去包上會印上「壽」、「福」、「安」等字樣，後來只印「平安」，故改叫「平安包」。

傳統上，太平清醮期間長洲居民會齋戒三日，故平安包不用豬油或牛油製，現時主要分麻蓉、蓮蓉、豆沙三種口味，餡。而居民習慣把平安包掛在門口或神枱，以作辟邪及保家宅平安。

▲ （旅發局照片）

在太平清醮期間，島上麥當勞期間三天不賣漢堡包、魚柳包等，只售節日限定「脆香素菇包」。，代表尊重傳統，入鄉隨俗。

太平清醮搶包山入場備忘

搶包山決賽時間：5月26日11時30分

地點：長洲北帝廟遊樂場足球場，（共設四個區域供市民觀賞，可容納約1400人）

門券安排：5月26日晚上10時於長洲消防局側的北社一里沿冰廠路免費派發入場券，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。

交通：長洲太平清醮期間，新渡輪將增加往來中環及長洲的渡輪班次。搶包山比賽完結後，5月27日凌晨1:15將加開一班由長洲前往中環的航班。詳情可瀏覽新渡輪網頁。

記者:eric