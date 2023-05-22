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【醫療事故】5歲孩童高燒40度氣促送醫　接連遭4間醫院拒收隔天昏倒身亡

健康 11:08 2023/05/22

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5歲孩童高燒40度氣促送醫，接連遭4醫院拒收隔天昏倒身亡

醫護人手不足是全球面對的問題，最近南韓首爾一名5歲孩童在兒童節連假期間發高燒及氣促，然而坐上救護車後，卻接連遭4間醫院以不同理由拒收，輾轉到第5間醫院才得以看診。隔天凌晨，孩童突然在家中昏倒，送院治療後最終仍宣告不治。

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綜合當地傳媒報道，首爾特別市廣津區君子洞一名5歲孩童於當地時間5月6日，亦即當地兒童節連假期間出現發高燒至40度、呼吸急促等症狀，父母隨即撥打119將其送上救護車，前往附近的大學醫院。不料大學醫院卻以沒有病床為由拒絕為孩童看診，於是救護車又將孩童送往另外3間醫院，但另外3間醫院亦分別以沒有病床及沒有足夠人力等理由拒收。

其後救護車載著孩童輾轉到達第5間醫院，且父母提出能夠「以不住院為前提接受看診」的條件後，醫院才決定為該孩童看診。當天在醫院值班的兒科教授診斷孩童患上「急性咽喉氣管支氣管炎」（Acute Laryngotracheobronchitis），在照X光確認沒有任何問題，以及用呼吸道噴霧器治療後，便處方藥物讓孩童回家。

孩童隔天（5月7日）凌晨回家休養，卻持續出現難以呼吸的症狀，其父母立刻致電醫院急症室，但對方仍表示無法讓孩童住院。此時父母聽到孩童在家中廁所驚呼「我的聲音怎麼變成這樣」、「怎麼尿不出來」，然後便突然昏倒。他們再將孩童送往附近醫院急症室，然而治療40分鐘後仍回天乏術，宣告不治。

報道指，拒絕為孩童看診的A醫院擁有全南韓最大規模的兒科急診病床，不過長期人滿為患、有許多等待治療的患者；醫院B及醫院C缺乏兒科急症室，而醫院D則不開放夜間兒科急症治療。

事實上，南韓並非首次出現病人遭數間醫院互相推塘拒收的事件。今年3月，大邱廣域市一名17歲少年從4層樓高的建築物墮下，導致腳踝及頭部受傷，豈料卻連遭多間醫院拒收，最終死在救護車上。

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責任編輯：羅嘉欣

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