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【移英生活】林子博住獨立屋晒超大花園剪草「戰績」　偷拍鄰居三點式曬太陽被鬧爆

娛樂 12:09 2023/05/22

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林子博偷拍鄰居路邊曬太陽被鬧急刪Post。

前TVB娛樂新聞台主播林子博於2021年帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，由初初租住的公寓「甩皮甩骨」、找學校上的困難等，移英至今兩年，一家三口現在總算安定下來。

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偷拍鄰居惹爭議

林子博不時更新社交平台，與網民分享移英生活。日前他上載了兩張鄰居穿比堅尼在馬路邊曬太陽的偷拍照，並留言：

我最憎啲人搽太陽油唔搽背脊！😤呢啲鄰居真係好討厭，成日喺門前馬路邊曬太陽……都唔叫埋我！😡😡😡😡😡😡😡😡

相中見一名女鄰居穿上螢光綠色比堅尼，躺在家門前的馬路邊草地曬太陽，十分寫意。他在帖文還加上兩個標籤「鄰居應該守望相助㗎」、「遠親不如近鄰」，不過此post一出即引起網民熱議。

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有網民指其偷拍行為不應該，加上作為兩孩之父應該以身作則；亦有網民覺得他只是開玩笑，不用認真批評。未幾，林子博已將相關帖文刪除。

另外，日前他還分享為家中超大型花園修理草皮的戰績，笑言：「邊條蛋散話『剪草係一種樂趣』？😡🤦🏻‍♂️」見雜草多到放滿一整個環保箱，非常誇張，看來林子博花了大半天在花園中作樂！

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移英住獨立屋

現年51歲的林子博與圈外太太董燕君（Shirley）2003年結婚，育有一對子女林詠渝及林卓楠，太太於2019年確診患上平滑肌肉瘤，經過一年半的抗癌歷程，Shirley於2020年離世。

林子博則於2021年8月帶同子女移民到英國，並開設YouTube頻道《子博在英國》分享他的移英生活。他與子女居住兩層獨立屋，分別有5個房間，包括3人各自的獨立房間、一間客房、一間書房，另外有一間雜物房。

大屋門外有至少兩個車位，開門右轉就是闊落的客廳，再往內走就是面對大花園、採光優良的飯廳。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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