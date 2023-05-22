【平等治病】病人團體促請政府公平分配藥物　讓低分晚期肺癌患者同獲免疫治療資助

▲ 病人組織同路人同盟爭取平等醫治機會。

香港醫療體系在全球首屈一指，可是病人無法接觸新型藥物「等死」的慘況仍然時常發生。免疫治療用於晚期具PD-L1蛋白水平表現的非小細胞肺腺癌上，已獲國際認可多年，可是本港政府在資助此群病人上「只做一半」，只資助「高PD-L1 蛋白水平患者」。PD-L1蛋白水平低分的患者，未能像「高分」患者那樣，可以申請關愛基金資助。這群「低分」的肺癌患者無法獲得政府資助的免疫治療，即使與「高分」肺癌病友於公立醫院使用同一種藥，卻必須承受不一樣的藥費，「同病同藥不同命」。



病人組織同路人同盟爭取平等醫治機會，秘書陳偉傑先生表示：

希望政府可盡快改善這個問題，將免疫治療的資助擴展至所有適合的晚期肺癌病人（具PD-L1蛋白水平），給他們一個公平而有效的治療機會。

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陳偉傑欣賞政府在支援晚期肺癌病人一直努力：「目前約一半晚期肺癌病人屬基因突變，均有不同的鏢靶藥在資助網幫助他們。唯沒有基因突變的，只有「高分」人士可享有資助。」他慨嘆，每年約300個「低分」的晚期肺癌病人當中，有些住公屋或劏房，可能連一兩針的錢也沒法籌到，家人只能做好心理準備。同路人同盟呼籲有關當局可放寬資助標準，令「幾分之差」的患者被拒諸門外，不致於失去治療、存活、享受生命的機會。

▲ 病人組織同路人同盟爭取「低分」的肺癌患者，同樣獲得政府資助進行免疫治療。

6成肺癌患者屬第4期

臨床腫瘤科專科李浩勳醫生指出：「大約60%病人被診斷患肺癌時已是第4期，不適合進行手術。因此，醫學界近來集中研發精準治療，以幫助晚期肺癌病人。10數年前標靶藥的硏發為部份晚期肺癌患者帶來希望。八年前，免疫治療的推出，令PD-L1蛋白水平患者可選擇單一免疫治療或免疫治療聯合化療，並已有5年國際存活數據，因而成為國際晚期肺癌治療的用藥指標。」



與會的立法會議員葛珮帆女士多年來推動政府於癌症藥物支援的發展。除了參考不同地方提出優化藥物註冊、納入公院《藥物名冊》和新型藥物議價策略外，她亦關注到政府以生物標記檢測結果以決定病人是否獲得資助。她呼籲說：「政府應該針對每一群組病人的『精準需要』，更有效地配對資源，從而讓病人獲得更精準的治療，達到『精準支援』的效果。提供到位的醫療服務是留住人才、吸引人才的皇道，讓人才安心在港工作生活。病人得到適切醫治，康復後能回到工作崗位，更可提供更多勞動力。」

葛珮帆又引用其他不同地區，如新加坡、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及英國等，早已將免疫治療資助全面推展至所有具PD-L1蛋白反應的晚期肺癌病人。因此，她促請政府勿讓本港落後於其他的醫療體系。

獲資助完成療程康復

現年68歲、屬於「高分蛋白水平」的患者陳子輝先生分享了他的抗癌路。他曾做過10年煙廠和10年噴油，每年有驗身和照X光肺片，6年前突然發病，照到時已是第4期。陳先生表示：

當時免疫治療完全未有資助，只能靠兩個女兒及其他親人幫忙，得以開始療程。用到40針，已山窮水盡，正打算放棄。

幸好當時政府宣布將免疫治療關愛基金資助提供予「高分蛋白水平」患者。他因此可繼續療程，完成其後的30多針。現時情況穩定，只需定期複診，更重投職場。他感激政府的資助，新型藥物與政府資助決一不可。他勉勵其他同路人繼續積極接受治療，與醫護合作。同時，他希望「低分」患者可盡快盼到資助的曙光。

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