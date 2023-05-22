【J2女神】葉靖儀泳裝展現美好身段　Michelle選港姐入行曾參加《CP訓練營》【多圖】

▲ J2女神葉靖儀（Michelle）晒水著造型。

J2女神葉靖儀（Michelle）最近於IG分享水著靚相，展露纖瘦身形，引起網民注意。

葉靖儀曾參加TVB舉辦的《香港小姐競選》，年僅25歲的Michelle試過遠赴美國當模特兒行Catwalk，亦正打理瑜伽生意，瓣數多多。

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葉靖儀晒比堅尼相

Michelle不時於IG向網民大派福利，她近日貼出沙灘照片，身穿黑色比堅尼的她於海邊欣賞日落美景，真識嘆！

不少網民留言大讚：「好身材！」、「又瘦又索🔥」、「陽光甜姐兒！」、「迷人嘅笑容🤗」、「可愛美人兒🥰」、「咁靚得唔得㗎」、「越來越索」。

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曾當模特兒

混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹Michelle畢業於香港理工大學市場系，做過兼職模特兒的她先後為多個品牌包括食物、飲品、銀行服務、快餐店等擔任平面模特兒及拍宣傳片。

她曾代表法國某藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk。問到Michelle為何如此受品牌歡迎時，她謙虛稱：「有人讚我鏡頭前有自信。」

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選美入行

Michelle於2021年參加《香港小姐競選》，落選後加入TVB成為旗下藝人，並於今年成為23位J2ers之一。

除了幕前工作外，她和兩位姐姐合資開設瑜伽中心，並為其中一名瑜伽導師。

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