【新冠疫情】劉宇隆：確診量已見頂　僅復常下「小波浪」勸勿過分憂慮

▲ 劉宇隆指確診量已見頂，形容是次疫情僅屬復常「小波浪」，勸市民勿過分憂慮。（陳靜儀攝）

近日本港新冠確診個案持續上升，醫務衞生局早前估計每日有超過1萬宗。政府專家顧問劉宇隆認為，疫情數字已經見頂，市民毋須過分憂慮 ，可以努力復常 。

劉宇隆今日（22日）在電台節目中指出， 最近確診呈報個案每天達480多宗至500宗，低過本月10日至13日期間每日超過500宗， 重症個案只佔整體7%， 而污水 病毒量水平本月初已見頂，加上本港疫苗接種率和感染率高，病毒在社區的傳播速度已經減慢。

他 形容 今次疫情屬於「小波浪」，全世界在復常後都會經歷，不會影響社會正常運作，認為市民毋須太過擔心 。

我覺得已經是封頂，當然指數徘徊多久下降沒有人知道，去年（第五波）的事情不會再發生，整個社會已經分擔很多醫療工作，很多個案在社區裡，有些自己解決了，連醫生也不看、有些自己感染了都不知道，我覺得復常是心態及社會認知問題，不要每次數字上升就像驚弓之鳥一樣。

他續稱，雖然疫情反彈對醫管局病床有壓力，現時 有近3,000名患者留醫，內科病房已經爆滿，兒科病房亦接近爆滿，但 較高峰期約1萬宗減少。

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責任編輯：陳麗娜