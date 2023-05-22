【好爸爸】年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋　內地女大讚︰香港男人這麼可愛

▲ 有年輕港爸單拖孭BB揹湊仔袋，內地女大讚「香港男人這麼可愛」。

不少爸爸都願意湊小朋友，盡為人父的責任外，也想減輕太太照顧的壓力。早前有內地女網民在社交平台分享，一名年輕港爸單拖湊仔，胸前孭BB，還揹一個「媽媽袋」。內地女非常欣賞這位爸爸的舉動，大讚「香港男人這麼可愛」。

暖心一幕留下大好心情

該名內地女子在小紅書，以「為什麼香港男人這麼可愛？」為題發帖，她上載了一名港爸的背影照片。從照片可見，在沙田港鐵站對出的巴士總站，其中一個巴士站中，有一名身穿白色短袖衫、深色短褲打扮輕便的爸爸，以孭帶揹BB，還單膊揹一個白色湊仔大袋。

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內地女子見到這個畫面被打動了，她形容該名港爸好年輕，穿著打扮乾淨整潔，還指「周末這一幕給我大好心情」。她表示︰

所有曾經未來現在可以如此的男人，都要給你們大讚，在女人眼裡你們都是可愛的、瀟灑的、紳士的、帥氣的！

她稱該爸爸的湊仔袋裡有各種寶寶的衣服，還有拿玩具逗寶寶玩，港爸細心的舉動令她非常欣賞。

網民︰這樣才是好男人

帖文引起網民熱議，認同這位港爸是一位好爸爸，從他的表現處處顯出父愛，又羨慕他的太太有一位好丈夫，可以幫忙分擔育兒工作。有網民表示，「香港很多男的比女的還細心還會帶孩子」、「這樣才是好男人」、「完美老公」、「帥還會帶孩子」等。

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責任編輯︰王明芳