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【殺校潮】溥仁小學校友校董稱學校擬過渡至私立小一 　教育局：下學年不能申請私營方式營辦

社會 11:08 2023/05/22

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（資料圖片）

黃大仙獻主會溥仁小學因小一收生差1人，而獲派0班，早前申請「特別視學」被拒。學校法團校友校董及校友會主席彭少芳在電台節目稱，校方和校友會初步有共識，將申辦私立小一。相信校友會能籌得300萬款項，協助學校過渡。

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【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

上周六（20日），有校友、家長帶同學生嘗試向教育局局長蔡若蓮遞交請願信，後被教育局聲明批評「對年幼學童在炎熱天氣下被帶上街深表心痛和關注。」彭少芳指，請願「非家長決定，是教育局令這群小孩要走上街，因他們覺得不公。」當日請願是希望盡最大努力，表達家長心聲和學童期望，希望「別那麼快抹煞小朋友的將來。」由於當局拒絕讓傳媒一同入場，故家長未有接受入內安排。

教育局：已清楚交代「特別視學」不獲批   校方下個學年不能申請以私營方式開辦小一班級

教育局於本年5月15日與獻主會溥仁小學代表及其辦學團體會面，並向其致函，清楚交代局方已考慮學校就申請進行「特別視學」的結果及不獲批的相關理據，並指學校如對審核結果有任何意見，可於指定限期前向教育局作出回應。本局在該會面中亦已清楚表明由於學校已選擇進行「特別視學」而不獲批，學校將不可重新選擇其他選項，即不得再次參加「小一入學統籌辦法」，亦不能申請以私營方式於2023/24學年開辦小一班級。

本局得悉有人計劃以協助獻主會溥仁小學申請開辦私立小一名義進行籌款，但事實上該小學根本不能以此方式營辦。教育局曾就此緊急與辦學團體溝通，並重申有關計劃不適用於申請「特別視學」失敗的學校，對於辦學團體並未就上述事件作出澄清，深表遺憾。

 

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責任編輯：李梓𨭎

 

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