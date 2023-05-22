【145周年慶典】保良局花式跳繩大匯演 逾200學生與港隊校友齊參與

▲ 保良局致力培育學生運動技能，於其中19所屬校小學推動花式跳繩培訓。

保良局慶祝成立145周年，5月6日假蒲崗村道學校村運動場，舉行全港首個大型學界「花式跳繩」活動，逾200名來自19所屬校小學的學生進行花式跳繩匯演，並邀得港區全國人大代表及立法會議員霍啟剛太平紳士、立法會議員及青年發展委員會副主席梁毓偉太平紳士、第十四屆全國政協委員及香港青年聯會主席楊政龍先生及教育局副秘書長蘇婉儀女士共同擔任主禮嘉賓。多位嘉賓、保良局董事會成員、屬校校長、師生及校友更一同合作完成跳繩145次數，活力滿滿。

20位跳繩代表隊參與

保良局主席陳黎惠蓮女士表示，當日有20位中國香港跳繩代表隊的校友參與，表演精彩的花繩及分享心得，做到「繩」先啟後的意義，她亦讚揚每位參與跳繩匯演的老師及學生用心練習，令匯演十分成功。而部分校友將於7月代表香港遠赴美國科羅拉多州出戰花式跳繩世界賽，其中一位帶隊教練亦是保良局屬校的體育老師。陳黎惠蓮主席續說︰「喜見屬校學生於畢業後仍繼續發展跳繩才能，刻苦練習，最終加入香港隊實在光榮，絕對是學弟學妹的榜樣。」

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港區全國人大代表及立法會議員霍啟剛太平紳士致辭時說︰「我非常欣賞保良局對學生均衡發展的重視，亦積極推動各式運動例如跳繩、劍擊、欖球、乒乓球等，讓學生均衡發展，發揮潛能，培養良好運動習慣，鍛鍊強健體魄。」他亦寄語學生們以運動員校友為榜樣，日後在更大的舞台上發光發亮。​​​​​​

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Jayden分享花繩好處

中國香港跳繩代表隊成員、畢業於保良局朱正賢小學的Jayden分享，

當初小學成立花式跳繩隊時，我性格貪玩而且覺得花繩好特別，就加入了。後來，我發現跳繩的好處非常多，可以增強心肺功能，保持健康。學校為我們提供很多交流及比賽的機會，令我大開眼界，我認識到花式跳繩的招式無窮無盡，因此興趣越來越濃厚，甚至有機會加入港隊。

當日活動共分四個環節，首先由來自19所屬校小學、合共超過200名小運動員進行「繩就未來」花式跳繩匯演。第二個環節名為「繩先啟後」，由20名來自不同屬校小學、現為傑出花繩運動員或中國香港代表隊成員的畢業校友，作精彩的花式跳繩示範及分享感受。

第三個環節「繩風破浪」邀請一眾主禮嘉賓連同保良局董事會成員扭出「功夫繩」及合力完成「時光隧道」跳躍穿繩。壓軸環節名為「眾志繩繩」，在場40位屬校中學、小學及幼稚園校長及老師亦加入，並與跳繩校友和學生、主禮嘉賓和保良局董事會成員，進行145次數的跳繩動作，以誌慶保良局成立145周年。眾人團結合力完成創舉，打氣和歡呼聲此起彼落，場面熱鬧。

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