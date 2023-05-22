【不老男神】古天樂生圖曝光令網民驚訝　 古仔保持一習慣成凍齡秘招

▲ 古天樂成功靠一扣回春！

現年52歲的古天樂依然魅力非凡，是不少女士的男神，不過古仔曾被網民質疑「臉部僵硬」。日前，古天樂於內地出席公開活動，有網民分享未經修圖的照片，被讚側臉照堪稱「神顏」。

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網民：正常人這張臉早已垮

該網民分享多張古天樂的生圖，當中寫道：「古天樂520在江門，生圖依然能打側面無敵，疫情三年沒見古仔，520過來江門約會古仔，荒廢已久的單反重新拾起」，不少人也留言大讚；「古仔還是很帥」、「楊過時期真帥啊，為此我當年把神鵰俠侶看了一次」、「太帥啦」、「帥的人愈高清愈好看」、「側面完美」。

為了保持古銅色肌膚，近廿年古仔也Keep住曬燈，故有網民驚訝：「都52歲了，又長年晒燈，還能有這樣狀態很不錯。」和「不要忘記他常年晒燈美黑，正常人這張臉早已垮了。」

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唔鍾意化妝

傳聞古天樂早年得泰國高人「白龍王」指點，決心把膚色曬黑，之後古仔更於影視圈爆紅，惟2012年他接受TVB節目《最佳男主角》訪問時，親解曬黑原因：「係因為唔鍾意化妝，曬黑咗之後就唔使化妝喇！」，而古仔家裡更有曬燈床。

已年過五十的古天樂保養得宜，他曾向ERROR成員193分享凍齡秘技。

除了勤做運動外，古仔已經斷食十幾年，每日只吃一餐，他說：「大約黃昏時分食飯，另外每逢初一、十五就食素，體力都可以吧，亦沒有試過胃痛。」

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30歲後要保持「三多」

雖則拍戲要不少體力，惟古仔一直保持斷食習慣，日間亦甚少進食，若看到身邊人吃東西，古仔會選擇走開，以免挑起食癮，肚餓的話就飲水。

古仔說：「我聽過一個醫生說，人要減少身體負荷，吃太多不太好，應該保持少許肚餓感，身體才可以燃燒脂肪。」

飲食方面，古仔會避免吃太油、太甜和太鹹的食物，他更有一小建議給大家：「過了30歲，我建議大家要多運動、多喝水、多睡覺，最少要睡8個小時。」

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