  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂極生悲】少給1萬禮金新娘拒上婚車 新郎羞憤當場咬舌自盡

親子 11:29 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

istock

結婚雙方禮金要傾清楚！内地一對新人近日喜結連理，豈料新娘因少給1萬元人民幣（約1.1萬港元）禮金，氣到拒絕上禮車，新郎一時羞憤，竟當場咬舌自盡。

綜合内地媒體報道，網上近日瘋傳一段短片，稱河南一名新郎提親時，答應支付女方20萬元人民幣（約22萬港元）禮金，豈料結婚當日，新娘發現男方未信守承諾，少給1萬元人民幣禮金，當眾不顧新郎面子拒上車。

在場大批親友好言相勸，新郎亦哄新娘，保證欠下的禮金，日後一定會再補上，但新娘仍無動於衷堅決不嫁。僵持不下之際，新郎臉色越來越難看，警猝不及防咬舌自盡，大量鮮血狂噴嚇壞眾人，立即將新郎送院搶救，幸未危及生命。

報道指，為籌辦該場婚禮，新郎四處向親友們借錢凑夠禮金，但竭盡所能還是只能湊到19萬元人民幣，本以為只差1萬元，新娘不會介意，但對方竟不顧2人感情，讓他非常難堪，一時羞憤難抑走上絕路，一樁喜事差點變喪事。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

夫妻之道 結婚 網絡熱話

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
11:14 2023/05/21
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎