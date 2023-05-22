【樂極生悲】少給1萬禮金新娘拒上婚車 新郎羞憤當場咬舌自盡

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結婚雙方禮金要傾清楚！内地一對新人近日喜結連理，豈料新娘因少給1萬元人民幣（約1.1萬港元）禮金，氣到拒絕上禮車，新郎一時羞憤，竟當場咬舌自盡。

綜合内地媒體報道，網上近日瘋傳一段短片，稱河南一名新郎提親時，答應支付女方20萬元人民幣（約22萬港元）禮金，豈料結婚當日，新娘發現男方未信守承諾，少給1萬元人民幣禮金，當眾不顧新郎面子拒上車。

在場大批親友好言相勸，新郎亦哄新娘，保證欠下的禮金，日後一定會再補上，但新娘仍無動於衷堅決不嫁。僵持不下之際，新郎臉色越來越難看，警猝不及防咬舌自盡，大量鮮血狂噴嚇壞眾人，立即將新郎送院搶救，幸未危及生命。

報道指，為籌辦該場婚禮，新郎四處向親友們借錢凑夠禮金，但竭盡所能還是只能湊到19萬元人民幣，本以為只差1萬元，新娘不會介意，但對方竟不顧2人感情，讓他非常難堪，一時羞憤難抑走上絕路，一樁喜事差點變喪事。

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責任編輯︰王明芳