【品味家居】意大利羊絨王者家品Brunello Cucinelli　全線高級家品Casa Cucinelli中環設店

▲ 店裏單是咕𠱸就有很多選擇，例如麖皮、亞麻布、羅紋針織面料和羊絨面料等選擇。（$2,600 - $11,400/圖片品牌提供）

最近時裝界流行一詞名為Quiet Fashion，意指過去數年不少高級時裝品牌為了討好一群欠缺品味的消費者，刻意將品牌的名字放在產品最當眼位置，俗不可耐。直到今天，開始有人覺得此風不可繼續助長於是提出Quiet Fashion，希望叫大家重新將焦點放在服裝品質上，當中有來自意大利的Brunello Cucinelli，而品牌低調作風更引伸到家品身上。

話說Brunello Cucinelli出生於1953年，是一位積極進取富有哲學思想的企業家，憑著開發了只此一家的山羊絨染色技術，打破當時山羊絨產品只有灰色和米色的固有生產技術，亦令到品牌有著「山羊絨之王」美譽，成為業界裏一提起高級羊絨就立即令人想到品牌的名字。

到了1985年，Brunello對自己的家鄉熱愛下，購買了一座位於意大利的中世紀Solomeo城堡作為公司的總部，甚至為這小鎮修橋築路改善社區環境。

▲ 1樓中的一角，在梳化上放置了真絲呢絨毛毯和羊絨毛毯，兩者都在在意大利Solomeo小鎮裏設計和生產。（右 $19,800、左 $10,400/圖片品牌提供）

對於品牌的產品，Brunello不諱言是奢侈品，關注自己所售出的每一件產品和設計，他給了自己品牌的一個定義是：

「奢侈品應該是一件非常漂亮的產品，但這些產品一定不是廣泛銷售的商品，我不認為存在著大眾奢侈品這回事。」常言意大利人和中國人有著共通點，就是對家庭觀念非常重視，這方面對Brunello來說應該更甚，家裏合共有13人一起居住（連同子女、女婿和孫子），在品牌的官方網頁裏用了極大篇幅去抒發他對家的看法。

「家是理想的守護者，這句說話我祖父和父親都曾經說過，今天我很高興聽到他人說我們公司已經去到第六代，家庭的價值是令人免受人類最大的匱乏之苦——孤獨，每位家庭成員都有著自己的角色，特別在痛苦的時刻，家庭成員能夠互相依靠扶持，這也是生活的一部分。」

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或許就是這個原因，繼品牌於今年第一季銷售額突破至2.65億歐元的同時，早前於香港開設一間面積廣闊以「家」命名的Casa Cucinelli的旗艦店（Casa於拉丁語意指房子，後來再引伸到家的意思），將以往香港甚少得見的家品系列一次過帶來香港。

產品查詢：2152 9105

記者：何偉雄