【十周年】蔡瀚億拍《狂舞派》出道歷盡高低起跌　BabyJohn盼與太太繼續看每個風景

▲ 蔡瀚億（BabyJohn）慶祝入行及結婚十周年。

2023年對演員蔡瀚億（BabyJohn）是特別的一年，BabyJohn於10年前拍攝《狂舞派》入行，自此踏上銀色旅途。

發展事業的同時，BabyJohn於出道當年結婚，迎娶舞台劇演員Donut，二人至今恩愛如普。

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拍《狂舞派》出道

BabyJohn於2013年演出電影《狂舞派》出道，憑戲中的柒良一角獲得該年度香港電影金像獎最佳新演員獎項，及後片約及工作不斷，轉眼間今年在演藝圈踏入第十個年頭。

被封愛妻號

當時26歲的BabyJohn於出道當年與拍拖7年的舞台劇演員Donut結婚，在娛樂圈中屬於早婚一族而BabyJohn正直演藝事業的衝刺期，難免令人好奇他會否因事業而忽略了太太，BabyJohn曾非常自豪地跟TOPick表示自己「Work Life Balance」。

每次拍完劇，便會回家陪太太：「拍完戲便會回家，與太太睇戲、買餸煮飯，閒時去下旅行。」他認為生活中無須太多花巧，珍惜二人的小確幸。

▲ BabyJohn與太太是香港演藝學院時的同學。

夫妻多年恩愛至今，節目拍檔亦曾在節目中提過BabyJohn是一名名符其實的「愛妻號」，對太太Dount更是寵愛有加，照顧體貼入微。

適逢今年入行及結婚同是十週年，日前BabyJohn與太太Dount舉辦了一個以懷舊80年代為主題的派對與圈外好友一同慶祝這個特別的「雙十」紀念，而《狂舞派》一眾狂舞兒都有應邀出席一同慶賀。

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▲ BabyJohn與太太Dount舉辦了一個以懷舊80年代為主題的派對與圈外好友一同慶祝。

結婚十年

對於結婚十年，BabyJohn表示:「十年時間過得好快，如果要以每一個『十年』 作為人生階段嘅分界線，其實只係佔好少部份，宜家回想好感恩自己當年選擇事業起步同時跟另一半結婚，兩者一同踏入新階段，如果唔係有太太嘅支持，我未必能撐過事業上峰迴路轉嘅歷程。」

BabyJohn與太太Dount十年間夫妻恆常都有深度交談，互相閱讀內心，坦然地面對大家每刻的狀態，表示這就是重要的相處之道，直言有這樣的關係是用不只十年一同努力而建立。

至於多年來經常被問到的生育大計，「繽紛嘅樂園遊玩過，安然沉穩嘅山水亦靜待過，能夠繼續一齊經歷每時每刻嘅風景，最重要係健康快樂喺埋一齊就足夠，生唔生小朋友呢個議題對我哋唔太重要。」

▲ 《狂舞派》。

自組公司自負盈虧

BabyJohn於2019年自組工作室，在十年間經歷過事業高低，他除了恆常的《宵夜》節目主持外，最希望能繼續以演員身分拍攝電影及劇集。

他謂：「自組公司四年間經歷過疫情各樣大小事，自負盈虧真係好唔容易，今年暫定都會有兩套電 影上映，但嚟緊都期望同期待可以同電影公司或者一啲新導演有合作，重回初心 以演員身分拍更多好電影畀觀眾，可以再同大家講:『戲院見!』。」

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紀念入行十年

BabyJohn亦獲經理人送上設計紀念Tee，「經理人設計呢件衫除咗有我好多電影角色造型外，背面印晒我呢十年間拍過嘅戲同劇集名，原來都有三十幾部，佢特別印咗雙加大碼，喻意我繼續拍更多戲可以一路加上去。」

此外，BabyJohn近日正在埋首籌備推出一本關於個人生活態度的書籍以紀念首個演藝十年，「因為早兩年有出版社想搵我出書，對我嘅生活態度同我對日本及其文化嘅認知同見解有興趣， 但一直都搵緊個好時機，就想趁今年特別嘅一年先出，暫定會喺我年尾生日時限量發行。」

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