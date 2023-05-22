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【老夫少妻】應采兒與「大仔」結婚13年曬恩愛　陳小春承諾一輩子不離婚

育兒經 12:58 2023/05/22

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應采兒日前分享與陳小春的恩愛合照，並向老公表白︰「最愛我的大兒子。」

55歲陳小春與39歲應采兒（丁丁）相差16載，結婚13年至今依然甜蜜，經常以鬥嘴為樂。應采兒日前在微博貼出親吻小春的照片曬恩愛，小春則扮鬼臉回應，隔住個mon都覺得兩人好幸福。應采兒曾上內地綜藝節目大爆老公是個「生活白痴」，縱然被老婆嘲笑，小春仍發表愛的宣言︰「我對她承諾是一輩子不離婚！」

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【湊得輕鬆啲】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛

恩愛夫妻應采兒和陳小春於2010年結婚，育有9歲半的大仔陳昊廷（Jasper，前名陳胤捷）及3歲細仔Hoho，一家四口現定居上海，並安排兒子在上海名校耀中國際學校讀書。

應采兒挨向小春親臉頰，好sweet！（IG圖片）

應采兒日前在社交平台貼出兩人合照曬恩愛，照片中應采兒挨向小春親臉頰，小春則扮鬼臉。應采兒在帖文中向老公表白道：

最愛我的大兒子 my favourite “son”。

爆「大仔」是生活白痴

應采兒一直公開宣稱自己有3個兒子，她曾先後在內地綜藝節目《華人大綜藝》及《聽姐說》大爆小春是個長不大的大細路，更是欠缺自理能力的「生活白痴」，不會組裝任何生活用品，大至嬰兒床，小至看電視的盒子，換燈泡時更整壞燈座，「他碰過的電器，也會弄壞」。應采兒還大爆小春記不到網上密碼，甚至不知道怎麼辦登機手續，相當誇張。

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不過，她很包容老公的缺點，一切皆因為愛，「為甚麼要和他在一起？那我就愛他啊！」她也直認自己脾氣大，幸好小春容忍她，她霸氣說：「自己不是大哥的女人，我本身就是大哥。」

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陳小春在《華人大綜藝》聽完老婆數落自己後，還是忍不住大爆愛的宣言：「要麼不結婚，結了婚就不許離！」。他其後在另一節目接受訪問時重申︰

我夫人，我對她承諾是一輩子不離婚！有問題嗎？

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責任編輯︰林綺玲

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