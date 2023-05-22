【離奇命案】18歲少年繼承逾億遺產結婚2小時離奇墮樓亡　法醫勘察現場指出3大疑點

▲ 18歲少年繼承逾億遺產結婚2小時離奇墮樓亡，法醫勘察現場指出3大疑點。

轟動全台灣擁有5億新台幣房產的高中生墮樓命案，案情再有新進展！受死者家屬邀請，台灣著名法醫高大成昨日（21日）親臨命案現場以協助調查，期間他指出案中有3大疑點，包括死者倒臥位置未有依照拋物線原理、沒有嚴重內出血，以及陳屍地點不到10分鐘草地已枯萎，不排除有落毒可能性。

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根據台媒現場報道片段，高大成於現場勘察後，表示從10樓墮樓的死者依照拋物線原理，應該是會墮落在距離大樓約3米左右的地方，但現場證供卻完全不是這一回事，因此對「死者自己墜樓」的說法感到懷疑。除此之外，他亦指死者墮樓期間沒有撞到建築物的簷篷，亦是另一不太合理之處。

至於死者遺體外觀僅見右手肘骨折，未見顱內及腹腔出血的跡象，高大成則表示一般而言墮樓案件的傷者不會這麼輕，更指過去30年從「沒有看過，沒有運氣那麼好！」、「第一次聽到墜樓只斷手」。

高大成又指他不排除死者生前曾遭人落毒，由於屍體墮落的草地，躺不到10分鐘，草就枯萎了，因此他質疑「是不是身上有毒物的東西？可能要查一下」他又不排除，死者生前曾飲下遭落毒的飲品，有人趁死者意識模糊時帶他落低層樓，再乘機將死者扔出屋外。

高大成建議法證人員應從頭再做一次，並且要查10樓以下的陽台有沒有夏男的指紋，而負責驗屍的法醫則可檢查死者指甲，因死者於拉扯過程中其指甲可能會刮到對方皮膚或衣服。

死者母親日前曾召開記者會，懷疑有人因覬覦兒子的財產，謀財害命。因剛滿18歲的姓賴死者剛剛繼承逝世父親留下的億元遺產後，本月4日卻被一名姓夏男子帶出去結「同性婚」，惟2小時後死者即從新婚夫住處墮樓。

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責任編輯：羅嘉欣