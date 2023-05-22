【好睡好起】東昇團隊推出全新節目　啟動「尋人mode」拆解睡眠迷思

▲ 方東昇、黃曉瑩、李曉欣主持新節目《好睡好起》。

幽默風趣的方東昇與好拍檔黃曉瑩、李曉欣再度攜手，炮製以睡眠為主題的資訊節目《好睡好起》將於本周四（5月25日）播出。他們化身「傳覺士」，向大眾傳遞「瞓覺」的訊息。節目深入淺出，為觀眾解構一件不受重視，但影響三分一人生的大事。

「人人會睡，但未必個個睡得好」，為了幫助大家「好睡好起」，3位「傳覺士」會探討四大迷思，包括「止鼾神器真止鼻鼾？」、「睡眠債可以邊借邊還？」、「瞓得多會生得高？」、「食飽睡一睡，有福定有罪？」

李元元唔肯瞓

團隊再次展現驚人毅力，四出尋訪願意公開整晚「睡相」的個案。

經過大半年籌備，方東昇團隊找來不同界別代表「尋周公，講睡事」，一眾名人、素人更會瞓身參與，在螢光幕前獻出「絕密睡相」，再由專家找出「睡相」背後的真相。

其中一個參與拍攝的星級代表是李璨琛女兒李元元（Lucy），拍攝當日Lucy眼仔碌碌，活力四射，媽媽梁志瑩費盡心思都無法令她入睡。

攝製隊後來出動「秘密武器」，協助媽媽施以「催眠大法」，Lucy就一心打持久戰，3名主持信心滿滿，最終能否令她做「睡公主」呢？

邀多位睡眠專家參與

節目又邀得兩位大忙人參與拍攝，「公職王」霍啟剛每天行程緊密，主要靠坐車途中小休叉電。

他一直希望改善睡眠質素，最終能否透過節目，找出影響自己睡眠的「最大敵人」？

▲ 霍啟剛

伍詠薇爽快答應受訪，除帶來家中的「入眠法寶」，又即場示範「睡眠演技」。

除個案探討，節目又請來多位睡眠專家參與拍攝，中大醫學院精神科學系系主任榮潤國、港大心理學系副教授李馨，及教大心理學系副教授劉月瑩都會分享睡眠秘笈。

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