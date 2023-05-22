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【創世界紀錄】全球最貴雪糕一杯5萬元　拆解天價秘密全因1款奢華材料

食用安全 12:23 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

拆解全球最貴雪糕「白夜」的天價秘密。

夏日炎炎，最適合吃雪糕消暑，不過日本最近推出的一款雪糕就非人人都買得起，皆因使用了極奢華的材料，1杯盛惠88萬日圓（約港幣49,710元），獲得健力士世界紀錄認證，成「全球最貴雪糕」。

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日本雪糕公司Cellato推出了一款名為「白夜」（Byakuya）的意式雪糕（Gelato），每杯130ml索價88萬日圓。價格如此高昂，全因使用了產自意大利阿爾巴（Alba）、有「白色鑽石」之稱的白松露，據悉每磅白松露要價6905美元（約港幣53,964元）。

此外，雪糕亦還加入了酒粕，上方也鋪滿帕巴馬臣芝士（Parmesan Cheese），並撒上金箔點綴。而包裝同樣別具心思，附上由京都伏見竹內工匠手工製作的「錺金具湯匙」，令雪糕更顯矜貴。

點擊睇「全球最貴雪糕」介紹：

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根據官方網站資料，「白夜」是由Cellato和大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良（Tadayoshi Yamada）聯手打造，花了一年半的時間，經過不斷嘗試和失敗，才研發出這款結合日歐風味的獨特雪糕。

Cellato發言人表示，正計劃推出更多奢華口味的雪糕，例如香檳和魚子醬等，價格有機會再創新高。

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責任編輯：羅嘉欣

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