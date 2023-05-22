【子宮健康】女子常喝凍飲嚴重經痛狂食止痛藥無效　揭子宮長8cm朱古力瘤

▲ 女子常喝凍飲嚴重經痛，狂食止痛藥無效，揭子宮長8cm朱古力瘤。

女生要好好守護子宮健康。台灣一名年輕女子因常喝凍飲，每次來經都會嚴重經痛，於是又養成常年吃止痛藥習慣。直至她某次發現止痛藥無效，求醫竟發現子宮長了水瘤，在數月内更迅速惡化成8cm朱古力瘤。

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事主在Dcard論壇分享個人經歷，她表示，自己很愛喝凍飲，但代價就是每次來月經都會嚴重經痛，整個人面無血色、手腳冰冷，「痛到懷疑我看不到明天的太陽」。因此，事主又養成了來月經前先吃止痛藥的習慣。這習慣持續數年後，某次事主再因經痛吃止痛藥，結果在3小時內吃了3顆藥都不止痛，令她急忙到婦產科就醫。結果，超聲波照出事主左邊卵巢長了一顆4cm的水瘤。醫生表示，要吃事前避孕藥控制，有機會自行消掉，並再開止痛藥給事主。

數月内惡化成朱古力瘤

事主按醫囑服用事前避孕藥及止痛藥，幾個月後，她感覺疼痛可以用止痛藥壓住，以為自己已痊癒。但沒過多久，止痛藥再次無效，事主再求醫時竟被告知水瘤已惡化成7cm的朱古力瘤。醫生警告她必須盡快手術，否則朱古力瘤會變大。果然，事主在1星期後再求醫，朱古力瘤已變成8cm。

最後，事主即使做完手術切除，仍要承受極大痛苦，只因她常喝凍飲及不斷吃止痛藥的不良習慣導致：

我做的是腹腔鏡手術，就是三個洞的傷口，原本還想說不會那麼痛的，結果還是痛到哇哇叫，而且還插了尿管，也是超痛的……照理說不用縫針，但護士說我子宮循環很差，手術後傷口血流不止……

事主又藉此提醒所有女生，「冰的對我們子宮真的不好。大家都要好好照顧自己呦！」

網民：止痛藥趕快丟掉

事主的經歷也引來網民討論，不少人認同止痛藥對女性健康有極大負面影響，千萬不可依賴：

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責任編輯：羅嘉欣