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【易通行】的士業界：感應情況有改善　陳恒鑌：政府可於三過海隧道用易通行

社會 12:23 2023/05/22

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（資料圖片）

推動的士發展聯會副主席、車行負責人吳錦華今日（22日）接受電台訪問指，昨日曾實地考察新系統，「感到有少少曙光」。他和司機試行城門隧道和尖山隧道都未有出現問題，「司機卡」能順利扣款。相信和上周五（19日）曾交予「易通行」公司調較有關。

他指，未調較有關司機卡前，行經尖山隧道來回都未能成功扣款。調較後試行尖山和城門隧道均沒有問題。他形容「司機卡」如八達通，如未能入閘須到服務台調較。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目稱，知道和的士業界有關投訴約有數十宗，屬預期之內，認為「易通行」昨日在城隧運作基本暢順。

他又稱，希望有關當局繼續加強與的士業界溝通，持續微調系統。相信在尖山隧道、城隧和獅隧實施「易通行」後，當局可累積更多經驗，令系統更成熟。當局就可在8月收回西隧時，在三條過海隧道逐步實施「易通行」。

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責任編輯：李梓𨭎

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