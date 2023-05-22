【多產媽媽】妻誕下4胞胎丈夫憂養唔起一走了之 獨留妻兒在醫院

▲ 內地一對90後父母，最近誕下4胞胎，但丈夫憂養唔起就一走了之。

生BB是件開心事，但一下子生下4胞胎卻令父母相當頭痛！內地一對90後父母，因妻子早產，丈夫擔心醫療費竟在兩日後一走了之，把妻子獨自一人留在醫院，無助的妻子，每日以淚洗臉，身體虛弱，她表示自孩子出世後，也察覺到丈夫一臉愁容，整天唉聲嘆氣，甚至不願意見她，而丈夫也坦承，「醫生說要幾十萬，我又拿不出，沒臉和她說。」

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綜合內媒報道，鍾亞香是4胎男嬰的媽媽，由於4胎男嬰都是早產，每個孩子約2.6磅重，為安全起見，4個男嬰最少要留在保溫箱1個月，這筆費用不菲。鍾亞香表示，她察覺到丈夫曹耀民不是喜迎4胞胎，反而一臉愁容，

丈夫見到孩子後，並沒有想像中的那麼開心，反而一臉愁容，整天唉聲嘆氣，甚至不願意見她…

妻子剛剛生產完，4個孩子還躺在保溫箱，孩子父親曹耀民竟去了醫院兩天後突然消失了，而連日來鍾亞香因為擔心孩子，傷口已經開始發炎，但丈夫卻不見蹤影，無奈之下只好委託記者尋夫。

記者來到曹家，推開門就見到曹耀民在床上玩手機，提起醫院的妻子和孩子，曹耀民臉上閃過一絲愧疚，他說自己也是沒辦法，家裡實在不夠那麼多錢，

醫生說那個費用叫我去籌，他一下子說出來幾十萬，我又拿不出，就煩，就回來了，沒臉和她說。

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曹又指，當時兩人花了家裡不少錢，所剩的存款本來就不多，再加上妻子懷孕期間花了不少錢，所以當時聽到醫生說完孩子的具體情況後，他覺得壓力很大，就算是砸鍋賣鐵，他也拿不出那麼多錢為孩子治療，但又實在不忍心看到妻子受苦，他只能選擇一走了之。

在記者勸說下，曹耀民同意去醫院看望妻兒，鍾亞香見到丈夫後，淚水瞬間流下來，曹耀民看著眼前虛弱的妻子，心裡是愧疚，自己決定不再逃避，他找遍了家裡所有親戚，該借的錢全都借了，但仍然不夠。

面對沉重的醫藥費，讓一家人再度陷入困境。於是奶奶提議，把其中3個孩子送人，這樣負擔就會減少很多。對此鍾亞香強烈反對，認為手心手背都是肉，自己絕對不會把孩子送出去；她在沒有辦法下，下跪痛哭和自己的父親求助，希望他能賣掉房子，幫助她度過難關。而鍾父思考許久，終於點頭賣掉房產。

消息曝光後，網民紛紛留言，「這樣的男人要不得，沒有一點責任，不是想辦法而是拋妻棄子」、「是有多幸運才能生4胞胎，一點都不珍惜」，有不少網民更指，從懷孕就知道4胞胎，當時應該要減胎，「不想要這麼多，懷孕的時候怎麼不減胎」、「最開始就應該要減胎，現在接受不了就跑了」、「唉！知道家裡條件不好怎麼不減胎」。

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責任編輯︰王明芳