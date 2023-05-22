【正能量】9歲患糖尿病港女生做護士回饋社會　醫院見盡生死明白生命脆弱

▲ 9歲患糖尿病的曾心怡表示，希望能繼續進修成為兒科糖尿病專科護士，以自身患病的經驗加上護士的專業，幫助更多同路人。

今天許多人想做護士，可能是因為前景好、人工高、方便移民。但對於曾心怡（Sammi）來說，是一位從9歲開始確診一型糖尿病便要經常出入醫院，經常接觸醫護人員，因此夢想有一天能成為兒科糖尿病專科護士，以自身患病的經歷勉勵同路人。

今天曾心怡已經20歲了，回想當年確診時，有以下的徵狀：血糖高時會好頭痛、口乾、一小時要去一次廁所、容易疲累。「我每小時都要去一次廁所，所以夜晚睡唔到，去完廁所又要去雪櫃找嘢來飲。」上學45分鐘都不能忍尿，轉堂時老師還未到，已經等不及得到老師批准便衝去廁所。

9歲的兒童，照理應該充滿活力，但與父母同行，曾心怡總是行得慢，因為疲累。「上體育堂，有時血糖低，會覺得人好飄，確診後會帶定一些糖，食完休息一會就會繼續上堂。」

曾心怡所患的是一型糖尿病，是無法治癒的，因此經常做的動作，就是篤手指、注射胰島素。「細個我好驚打針，連篤手指也勁驚，因為會有少許痛，但很快就克服了，尤其是篤手指都不是很痛。」今天已長大成人的她，因為小五開始已經使用胰島素泵（Insulin Pump），所以只是在身上掛著一個小型的計算機裝置，就可以將胰島素注射入體內。

▲ Sammi沒有刻意告訴同事自己患有糖尿病，但見她餐前篤手指監測血糖指數，也知是甚麼事啦！（圖片：被訪者提供）

本地人第一個使用惠及後來病患者

「我是本地人第一個使用這裝置，當時在私家醫院開始使用，因此後來回政府醫院覆診，他們也要學習如何幫我調校藥量、處理問題，對他們也是一件好事。」今天已有不少病人使用這裝置，而曾心怡用了這麼多年，控制血糖也得心應手。「我們都是計算吃了多少碳水化合物，然後要打多少胰島素。如果吃多了油膩的食物，或者覺得那餐難計算，就會餐後兩小時再篤手指，看看是否需要再補針。」

Sammi說，其實每扭一下那裝置給藥都會痛，如果注射位置不佳亦會痛。「不過，已經成為生活的一部分，所以對生活沒有太大的影響。」因為她比較少做劇烈的運動，是故很少像病友裝置有鬆脫的情況。

▲ 這個小小的裝置，便是Sammi掛在身上的胰島素泵。（圖片：被訪者提供）

或許曾心怡最需要克制就是女生通常都很喜歡吃甜品，而她也不例外。「我喜歡吃乳酪、芝士蛋糕，但食蛋糕就要食細舊啲。」甜品Buffet就沒有她的份兒，以免失控，因為甜品也有不少碳水化合物，最容易影響血糖的高低。尤幸這麼多年，她的血糖都控制得很好，沒有出現過酮酸中毒而入院。

把不可能變成可能 台灣單車環島籌款

縱使曾心怡患了「不治之症」，但父母只會一直在背後支持，給予正能量。「我去年到醫院覆診時，見過有家屬等了很久，就開始怪責小朋友：『等了3個鐘，醫生都未見到，最衰都是你啦！』我聽到覺得很難過，難道是小朋友想有病嗎？罵他有甚麼用？他都不想有病。」她覺得父母是子女最後的後盾，外人可能不了解，但家人應該更加了解小朋友的情況，而不應責怪他。

一直以來，Sammi的父母，都沒有讓她覺得自己與別人不同。「我有學過芭蕾舞、中國舞、豎琴，做甚麼父母也會支持。」連台灣環島遊這個看來不可能的任務，他們也會支持。

▲ 曾心怡感激父母一直讓她盡量過正常的生活，而沒有厭棄她患病。（圖片：被訪者提供）

兒童糖尿協會在2014年搞了個台灣單車環島籌款，但一向不懂踏單車的曾心怡，竟然要報名參加。「唔試點知做唔到呢？其實父母不是太運動型，但他們說過如果你識踩單車，我們就參加啦！」誰知Sammi勤加練習，真的讓她學懂踏單車，因而全家展開4天半島遊。「半島遊其實都好辛苦，由朝踩到晚，有想過上尾隨的旅遊巴，但休息下，堅持下去就可以繼續踩。」因為隨團有醫護人員，曾心怡第一天踏單車曾試過炒車，但只是輕微擦傷了，之後也可以繼續完成旅程。

由心儀生物科技到讀護士

今屆DSE考試已告一段落，但2019年曾心怡的DSE成績，可說有點強差人意。「我中文只拿到1，雖然數學及英文有3，但因為副學士最少要有5科2，所以我也讀不到。」她一向在學校的成績都是中規中矩，成績未公布時，她心儀入中文大學讀生物科技。「因為母親讀中大，學校又大，想在實驗室做研究。」其他院校也是報同一科目，反而將讀護士排得很後。不過，因為成績一般，她就入讀了香港都會大學的護理學高級文憑課程，今年畢業。

去年9月開始到不同醫院實習，「通宵更」有沒有嚇怕Sammi呢？「早更及午更都忙到癲，反而通宵更有不忙的時候，可以在護士站坐一坐、瞌一瞌。」但試過有一晚都勁忙，她插了3條尿喉、2條胃喉，照了8張心電圖。「本應兩、三點可以食飯，結果四點半先食，飯盒翻叮了3次都食唔到，因為收症是不能等，要做了先。」

醫院見盡生死明白生命脆弱

雖然只是實習了8個月，但她對患病及生死都有更多的體會。「有人中風後，半邊身不能動彈，需要人照顧而不能工作。我想起爸爸也曾中風，但他只是覺得好頭痛，面有些痺，家庭醫生說只是感冒，但一直未見改善，轉介腦科醫生才知道真是中過風，但他仍然照常上班，我經常說他好彩。」

許多人對於病人突然身故，都接受不了，明明情況不是太壞，為何會突然急轉直下？「我記得我幫一個病人篤完手指，還和他傾偈。後來故娘叫我去吃飯，半小時後回來，奇怪護士站為何無人，又無人派藥，原來是幫那病人急救，所以生命可以很脆弱，我的病相比他們其實很小事。」

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做專科護士的心沒有動搖

縱使工作忙碌經歷生死，也沒有動搖Sammi一顆想做專科護士的心。「這份工幾好，收工就收工，我體力又ok。」他記得有晚和爸爸吃飯，因為他做銷售員，一晚就談了4個公事電話。

現在曾心怡只是完成了登記護士（EN）的課程，要成為註冊護士（RN）還要繼續進修。「我想儲兩年錢才繼續讀RN，但也要讀三、四年，而且如果是醫管局要排隊，不一定有位給我讀，我預咗和人競爭。」還有若要成為專科護士，也要再進修數年，Sammi的夢想——兒科糖尿病專科護士，並不是一蹴即就。

記者：何小雲