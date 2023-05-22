【飲酒過量】34歲網紅直播鬥飲白酒　狂灌2公斤後翌日暴斃

▲ 網紅直播鬥飲白酒，狂灌逾2kg後暴斃

飲酒不宜過量！內地江蘇網紅「三千哥」於上周一（5月15日）晚上進行直播，與人PK飲白酒，期間灌下至少4瓶，結果隔天朋友前往其家中拜訪時，發現他陳屍住處，已無生命跡象。

最新影片：

綜合內地媒體報道，「三千哥」本名王X豐，今年34歲，居於江蘇省連雲港市。他於本月15日晚上直播PK喝酒，結果飲酒過量離世，已於20日火化下葬：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

某龍蝦餐廳老闆趙先生受訪時表示，自己與三千哥份屬好友，曾多次發布一同吃飯、喝酒的影片，沒想到他就這樣走了。到底三千哥是否真的死於飲酒過量？趙先生透露，三千哥應該是在16日離世；他於16日凌晨一點多結束PK，到了下午一點的時候就發現人已經沒了。他又表示：

「他就是打PK，前面我不知道喝了多少，但是後面的視頻我看他喝了差不多4斤（約2公斤），先喝了3瓶沒有吐，第4瓶又喝了......」

據報道，三千哥每次喝酒都是按斤計算，就算PK輸了，他也會繼續酒局。

趙先生指三千哥是「非常好的一個人，非常直爽」，又於20日火化當天發布悼念影片，寫道「今天來見你最後一眼，一路好走！願天堂沒有狠PK，沒有大白（白酒）......」

三千哥死訊曝光後引來不少網民留言，有人慨嘆他英年早逝，「哎...不值得」、「真喝呀這是，實在人呀」，亦有人認為此類直播並無意義，應該受到監管：「這種直播也是夠無聊的」、「這種低俗又傷身的PK可以有法律管管嗎？」、「PK低俗玩法太多了，平台就是不管，為了搏眼球」。目前，三千哥的相關帳號大多已無法查看。

點擊看更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣