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【長新冠】中大醫學院研發口服膠囊改善腸道微生態　紓緩新冠後遺症

社會 13:02 2023/05/22

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中大醫學院大型臨床研究證實改善腸道微生態，有效紓緩多種新冠後遺症徵狀。（陳靜儀攝）

本港7成新冠患者在確診半年後，仍存在後遺症。中大醫學院今（22日）宣布，研發出口服微生態膠囊活菌配方（SIM01），每日進食1次，可在6個月內改善腸道微生態，減輕新冠後遺症，主要解決腸胃、疲倦、難以集中精神及記憶力問題。

中大早前研究發現，新冠後遺症與腸生態失衡有關，故於2021至2022年招募463名18歲或以上的新冠康復者進行研究，當中平均年齡為49歲 、逾6成為女性、7成曾感染Omicron病毒。團隊發現服用SIMO1配方6個月後，有助提升腸道菌群的多樣性和豐富度，改善腸道菌群結構，亦能促進好菌增長並抑制壞菌，及有效清除腸道耐藥基因，有效改善腸胃、疲倦、難以集中精神等5類長新冠症狀。

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中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生坦言，西藥存在限制，難以直接醫治及緩解疲倦、集中力不足等長新冠症狀，而市面上亦未有實證可舒緩併發症的藥物，故引發團隊進行研究。

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟指，腦神經與腸道有相連關係，形容「腸道是人的第2個大腦」，可藉迷失神經與大腦溝通，影響心情及睡眠。而膠囊以活菌鎖菌技術制成，確保能夠進入腸道，發揮功能，為人體提供200億活菌，產生短鏈脂肪酸，並釋放丁酸等代謝物，減輕疲倦，更會產生神經遞質，改善情緒及認知功能；同時，亦能夠抑制10多種壞菌，大大改善腸道微生態及提升菌群多樣性。

黃秀娟又表示，每日進食膠囊配方1次，並持續6個月，即有助紓緩有關後遺症。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮亦補充，服用SIM01 後，超過3至5成病症可得到改善，而配方屬保健產品，不需經由醫生處方，但鼓勵市民日後可諮詢醫生意見，商討進食分量。

是次研究由醫務衞生局全數資助，陳家亮指，除推出私營市場外，校方已將研究結果呈交醫管局，希望局方審視有關數據，盡快將藥物應用於公營醫療系統，惠及普羅大眾及公共架構的廣大市民。

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記者：梁凱婷

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