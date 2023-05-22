【不老女神】50歲陳慧琳快閃台灣與26歲男神同框　似足姊弟驚艷全場【附4招凍齡心得】

▲ 50歲陳慧琳快閃台灣與26歲男神同框，似足姊弟驚艷全場。

50歲陳慧琳（Kelly）早前於台灣快閃出席時裝品牌活動，與現年26歲的新晉台灣男神陳昊森同框，儘管二人相差足足24年，但外貌及身型都「Fit到爆」的Kelly卻未有絲毫違和感，2人站在一齊合照時活像兩姊弟，凍齡有術。

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相隔6年再到台灣出席公開活動，Kelly即表示稍後時間將會大掃台灣小食，已準備了一個空的行李箱大手入貨，準備帶各樣小食回港，又透露鹽酥雞是她的最愛。對於嗜食但仍然保持苗條身段的Kelly，有在場記者忍不住向她請教保養心得，Kelly則笑指自己是「少食多滋味」：「不可以吃太多啦，因為炸的東西會長痘痘嘛。」她又分享進補的重要性，並建議飲雞湯。

Kelly與現年26歲的新晉台灣男神陳昊森合照時，外型雖然未有被比下去，不過後者卻透露小時候已聽自己的媽媽唱《記事本》，頓時洩露二人的年齡差。Kelly其後則狀作生氣般笑指：「嗯？甚麼小時候，現在不唱了嗎？」不過，她又笑指不介意合作拍電影時演對方的媽媽，但最好是表姐之類角色。

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事實上，出道28年，Kelly的身形和外貌變化不太，誕下兩子後狀態依然fit爆，保養得宜的她除了飲雞湯外，其實亦靠以下4招凍齡。

1.保持均衡飲食，少吃多餐

Kelly曾透露中學時期是個小肥妹，為了減肥試過一天只吃一餐，但因為太餓，導致下一餐吃得更多，因此她會用「少吃多餐」的方法來減肥。她平時亦喜歡在家中下廚，較易控制到油鹽份量以及食材，有助保持均衡飲食，確保身體能吸收足夠營養。Kelly經常在社交平台分享自己的餐單，經常都是多肉少菜，午餐也經常吃沙律。

2.自製天然「水果水」

多喝水是維持好膚質的秘訣，Kelly更會自製水果水，將新鮮水果加入水中，例如士多啤梨、藍莓、檸檬等等，不但能提升味道，更可攝取維他命C，幫助排毒、美顔。

3.熱毛巾敷面

Kelly每天早晚都會做好護膚，由卸妝、洗臉、潤膚等步驟都絕不馬虎。她在每晚塗抹護膚品時，都會用熱毛巾敷面1分鐘，這有助皮膚吸收護膚品，改善乾燥的情況，翌日醒來皮膚會變得柔潤、有光澤。

4.勤做運動

恆常運動有促進新陳代謝，維持良好體態，Kelly能歌善舞，一向是「跳得之人」，而她私底下尤其喜愛跑步和游水。

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責任編輯：羅嘉欣