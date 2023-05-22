【天氣報告】酷熱天氣持續至下周初　今晚至明日有驟雨及雷暴

▲ 天氣炎熱有外籍人士到草地享受日光浴。（陳靜儀攝）

天氣持續酷熱，天文台指炎熱天氣持續至下周初，最高達33℃，惟今（22日）晚及明日（23日）有驟雨及狂風雷暴。

正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度或以上。天文台表示，受高空反氣旋影響，本周中後期廣東沿岸天色好轉，天氣炎熱。預料現時位於西北太平洋的熱帶氣旋瑪娃會在本周後期移向菲律賓以東海域。受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區天氣酷熱。

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此外，位於華南北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料與其相關的驟雨及雷暴今晚至明早為本港帶來雷雨。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午天氣酷熱，部分時間有陽光。今晚大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。吹和緩南至西南風。

展望明日初時驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。本周中後期部分時間有陽光，天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

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責任編輯：陳麗娜