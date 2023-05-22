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【網絡熱話】港女自稱樣衰無身材列26條苛刻擇偶條件 網民寸爆︰會唔會癲咗

親子 17:36 2023/05/22

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港女在IG列出26個條件，令網民熱議。

現在年青人愛網上交友，近日有港女於社交平台Instagram列出26條擇偶條件，包括身高要「178(厘米)以上」、外形屬「肌肉大隻仔」，有經濟能力「肯儲錢，投資，養得起我」，最苛刻的是對方要「唔嫌我樣衰」、「唔嫌我完全冇身材，又肥又冇波，對腳又粗又短」、「接受到我所有過去」等，不少網民嘲她「會唔會癲咗」、「有都唔揀你啦」。

這名港女於Instagram回應網民擇偶條件時，於限時動態列出26條條件，包括「高過我（178以上）」、「正常樣帶得出去見人唔失禮」、「接受到我所有過去」、「肌肉大隻仔」、「肯儲錢，投資，養得起我」、「唔嫌我樣衰」、「唔嫌我完全冇身材，又肥又冇波，對腳又粗又短」、「可以忙，但唔可以用忙嚟做藉口唔陪我」、「唔會綁住我，可以放我出去玩，我會乖」等。她又指以上都是她以往的擇偶條件，但「依家我答你唔到」。

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網民嘲港女貪錢唔識字

港女這些擇偶條件，引來網民激烈討論，有人更截圖放上連登討論區，樓主以「呢條港女啲擇偶條件會唔會癲咗啲」為題，嘲她「塊X鑲金？」。其他網民亦和應，寸爆女方︰「大想頭」、「係得 ！但自己都要有同等嘅料」、「淨係唔嫌你樣衰已經做唔到啦」，更有網民指她錯字連篇，孤寒寫成「菇寒」︰「要有腦同識字先，係孤寒，我睇見啲錯別字就火起」。

有網民再截圖至連登討論區，以「呢條港女啲擇偶條件會唔會癲咗啲」為題發文，討論。

另外，有網民寸她巿儈︰「好多同錢有關」、「最緊要有錢 有錢就冇缺點」，也有人批評她︰「MK妹，成身紋身」。但有網民認為擇偶條件純粹個人選擇︰「寫吓夢想其實ok，實現唔到啫，又真係唔使話人，發吓白日夢都唔畀咩！」。

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