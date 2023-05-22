【兒童健康】3個月大BB被輪流摸錫染病毒發高燒40°C　長輩一句話極震撼

▲ BB抵抗力弱，容易感染病毒。

新小生命誕生，全家上下都會好開心，特別是長輩，可以有孫抱，不過有時長輩一見到BB就會忘形又攬又錫！內地浙江嘉興1名人母，帶同3個月BB回娘家，不過老人長輩見到BB就十分興奮，又攬又錫，最終下午BB就發燒到40°C高溫，睇醫生後證實病毒感染。

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綜合內地媒體報道，內地浙江嘉興曹女士近日帶3個半月大的BB回娘家，一家人見到BB隨即輪流又親吻又摸。曹女士看到後出言提醒，老人長輩們也信誓旦旦答應，沒想到轉頭已拋在腦後，繼續親吻BB，令曹女士無奈感嘆，長輩們更拋下一句令曹女士相當震撼「孩子都是親過來的，這沒什麼」。

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親完沒多久，當天下午BB就突然發燒到39.7°C，緊急求醫被診斷為病毒感染，且反覆發燒，苦不堪言。曹女士估計，BB可能是被大人身上病菌傳染了，而醫生指出，現在是病毒高發期，建議不要讓大人過多接近BB的嘴和手，因比較容易感染病毒。

事件引來網民的關注，表示無知真可怕，「唉，心疼小寶寶」、「老人無知的很多！說他們幾句還被怨不尊重老人」、「小孩抵抗力低，不能這樣」，也有網友分享類似經歷，「我表姐生完孩子就拒絕大家親她孩子，還被她婆家說她不懂事」、「關鍵即使出了問題一些人也會說：哎呀，現在的孩子真是嬌貴，我們以前怎樣怎樣……」。

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責任編輯︰王明芳