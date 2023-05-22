  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童健康】3個月大BB被輪流摸錫染病毒發高燒40°C　長輩一句話極震撼

兒童健康 14:14 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

BB抵抗力弱，容易感染病毒。

新小生命誕生，全家上下都會好開心，特別是長輩，可以有孫抱，不過有時長輩一見到BB就會忘形又攬又錫！內地浙江嘉興1名人母，帶同3個月BB回娘家，不過老人長輩見到BB就十分興奮，又攬又錫，最終下午BB就發燒到40°C高溫，睇醫生後證實病毒感染。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛

綜合內地媒體報道，內地浙江嘉興曹女士近日帶3個半月大的BB回娘家，一家人見到BB隨即輪流又親吻又摸。曹女士看到後出言提醒，老人長輩們也信誓旦旦答應，沒想到轉頭已拋在腦後，繼續親吻BB，令曹女士無奈感嘆，長輩們更拋下一句令曹女士相當震撼「孩子都是親過來的，這沒什麼」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

親完沒多久，當天下午BB就突然發燒到39.7°C，緊急求醫被診斷為病毒感染，且反覆發燒，苦不堪言。曹女士估計，BB可能是被大人身上病菌傳染了，而醫生指出，現在是病毒高發期，建議不要讓大人過多接近BB的嘴和手，因比較容易感染病毒。

事件引來網民的關注，表示無知真可怕，「唉，心疼小寶寶」、「老人無知的很多！說他們幾句還被怨不尊重老人」、「小孩抵抗力低，不能這樣」，也有網友分享類似經歷，「我表姐生完孩子就拒絕大家親她孩子，還被她婆家說她不懂事」、「關鍵即使出了問題一些人也會說：哎呀，現在的孩子真是嬌貴，我們以前怎樣怎樣……」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【急症室悲劇】58歲女病人發燒通宵等逾12小時　倒斃東區醫院急症室廁所
23:57 2023/04/17
【急症室悲劇】58歲女病人發燒通宵等逾12小時　倒斃東區醫院急症室廁所
【流感高峰期】OL發燒3日頸背痛熱水涼棉被焗汗有好轉　中醫解構流感VS新冠肺炎
12:07 2023/05/05
【流感高峰期】OL發燒3日頸背痛熱水涼棉被焗汗有好轉　中醫解構流感VS新冠肺炎
【上呼吸道感染】油塘基顯小學爆上呼吸道感染　24名學生出現發燒及咳嗽等病徵
19:00 2023/05/04
【上呼吸道感染】油塘基顯小學爆上呼吸道感染　24名學生出現發燒及咳嗽等病徵

你可能感興趣

【急症室悲劇】58歲女病人發燒通宵等逾12小時　倒斃東區醫院急症室廁所
23:57 2023/04/17
【急症室悲劇】58歲女病人發燒通宵等逾12小時　倒斃東區醫院急症室廁所
【流感高峰期】OL發燒3日頸背痛熱水涼棉被焗汗有好轉　中醫解構流感VS新冠肺炎
12:07 2023/05/05
【流感高峰期】OL發燒3日頸背痛熱水涼棉被焗汗有好轉　中醫解構流感VS新冠肺炎
【上呼吸道感染】油塘基顯小學爆上呼吸道感染　24名學生出現發燒及咳嗽等病徵
19:00 2023/05/04
【上呼吸道感染】油塘基顯小學爆上呼吸道感染　24名學生出現發燒及咳嗽等病徵
兒童健康 發燒 網絡熱話 家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
11:14 2023/05/21
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎