【2R合體】Race轉戰商界成上市公司老闆　Rosanne復出拍廣告推首支個人單曲【多圖】

▲ 2R相隔16年再合體，網民大叫回憶返晒嚟！

前女子組合2R由來自馬來西亞的姊妹花黃婉君（Rosanne）與黃婉佩（Race）組成，2002年出道進軍樂壇，2007年單飛解散。當年兩姊妹的青春美貌，成功俘虜不少男士成為女神。

▲ 當年2R俘虜不少男士成為女神。

Rosanne於2009年與混血牙醫老公Derek結婚，二人育有一對兒子，12歲白迅（Dylan）及9歲白晨（Daniel）。老公在港開診所，她隨夫在港生活，多年來專注照顧家庭。

直到最近，她復出拍廣告之餘，更推出首支個人單曲，令不少網民直呼：「回憶返晒嚟！」

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拍廣告出歌

近日，Race與母親來港探望Rosanne，2R相隔16年罕有合體，並接受傳媒訪問。兩女由少女蛻變成媽媽，增添不少女人味，唯一沒變依然漂亮迷人。

Rosanne透露復出接拍廣告，並為廣告推出首支個人單曲，更提議趁著今年出道21年出歌，難度預告2R將重出江湖再戰樂壇？

▲ Race與胞姐Rosanne組成組合2R，相隔16年罕有合體。（曾耀輝 攝）

商界女強人

曾任TVB經典青春劇《當四葉草碰上劍尖時》女主角的Race，於2011年退出娛樂圈，轉型為商界女強人，與三妹黃婉球（Rhonda）成立的網上地產平台，早前更在美國紐約上市，搞得有聲有色。

Race直言沒想過公司會上市，至今營運了7年，業務擴充至新加坡、馬來西亞等地，希望繼續托展生意版圖。

已為兩孩之母的她，透露手上的5卡巨鑽，是老公在幼子出世時送給她，揚言一仔一女已足夠，封肚不會再生。

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曾與向佐拍拖

Race有過兩段婚姻，2004年與新加坡商人陳靖諧結婚，可惜婚姻僅維持5年便於2009年離婚。她曾與藝人向佐拍拖，可是最終也分手收場。

2016年嫁給新加坡地產富商David Loh，婚後誕後一對子女，長女Cara Loh及幼子Dayton Loh。Race既是一位媽媽，亦是商界女強人，能兼顧家庭與事業絕不簡單。

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