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【日本疫情】 4月訪日外國人創疫情後新高　下調新冠防疫級別後感染者持續增加

健康 13:35 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

自日本遂步放寬防疫措施後，遊客節節上升。

自日本遂步放寬防疫措施後，遊客節節上升，據日本國家旅遊局估算數據，4月訪日外國人人數創下194.91萬，是2019年4月的66.6%。而據厚生省消息，在5月8至14日一星期內，新冠確診人數為1.29萬人；與前一周感染人數相比，估算增加約1.4倍。

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據共同社報道，日本國家旅遊局在5月17日公佈估算數據，今年1至4月訪日外國人總計達673.95萬人，全年有望逾2,000萬外國人訪日。原因與航班增加、日圓貶值有關。

4月訪日外國人為194.91萬人，是2019年4月的66.6%。其中以韓國人最多，達46.7萬人；而香港也有多達15.28萬人，為同期的78.4%。

與此同時，自5月8日日本將新冠《感染症法》定位為「5類」之後，據全國約5,000家定點醫療機構報告，在5月8日至14日一周內，新冠感染人數為12,922人，平均每家醫療機構2.63人；而前一周感染人數為1.8人，顯示感染人數約增加至1.4倍。

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責任編輯：羅嘉欣

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