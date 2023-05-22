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【韓國留學DayDay晴】Day+Candy韓國習舞　弘大街頭演繹全新《Call my Name!》

娛樂 13:40 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Day和Candy在弘大演繹全新編排的《Call my Name!》，引來不少觀眾圍觀。

由COLLAR成員許軼（Day）和王家晴（Candy）主持的ViuTV旅遊節目《韓國留學DayDay晴》，在今晚（5月22日）播出的一集，Day和Candy除在韓國學韓文外，她們還特意到當地的舞蹈學校上跳舞課程，增進舞藝。

今次邀請到韓國著名的星級排舞老師Amy Park將《Call my Name!》重新編舞，並會親自教舞，而久仰老師大名的Day更開心到跳起。Day亦邀請了兩位在中學時期一起練舞的朋友一同上堂，更指好開心今次能與好友在韓國相聚。

Day和Candy到當地的舞蹈學校上跳舞課，增進舞藝。

演繹全新編排《Call my Name!》
 
其後，Day和Candy更在弘大的busking（街頭表演）勝地，獻出第一次的韓國公演，二人先用韓文自我介紹，再以熱舞演繹全新編排的《Call my Name!》，引來不少觀眾圍觀，更獲得不少掌聲和歡呼聲。

Day指對於今次演出感到非常滿足，無論表現如何，都是個很好的回憶。

而Candy則希望有機會再次拍攝旅遊節目，挑戰到弘大街頭表演，唱盡跳盡所有歌曲。 

韓國星級排舞老師Amy Park將《Call my Name!》重新編舞，並親授Day和Candy。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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