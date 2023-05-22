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【離開大台】連番受挫頓悟決定離巢TVB　陳國峰：令我明白人一定要向外闖

娛樂 17:03 2023/05/22

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2010年參加《超級巨聲2》出身的陳國峰，至今已效力無綫13年，不過陳國峰加入無綫後主力拍劇和做主持，星途平平，前年7月，他更由經理人合約轉簽兩年基本部頭合約。

原來下月約滿的陳國峰已決定不再續約，陳國峰接受TOPick訪問，透露打算考泰拳教練牌外，更希望有機會圓歌手夢！

【仲夏夜之韻】林欣彤歷失聲抑鬱未氣餒　陳國峰勇敢面對低潮再振作

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離開TVB向外闖

說到離巢原因陳國峰謂一來約滿，二來自覺是時候離開，畢竟已經40歲，不再年輕，他說：「不如留機會給之後的年青人，第三原因是想自己出外闖下，看看這世界，始終在公司已經13年。」

至於事前有否跟太太商量，陳國峰說：「向來我做任何決定，太太都會支持我，其實好多事情都要由自己決擇，當然太太會擔心往後的經濟問題，但都是那句吧，前路永遠唔知係點，離開並非代表一定是壞事，可能會更好呢。」

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直言感不捨

一對兒子只得5歲和3歲，問到外闖是否很大的冒險，陳國峰說：「老實說，留在TVB都一樣會擔憂和有負擔，倒不如出去闖下更好。」

始終效力了13年，陳國峰直言有不捨：「我是很重感情的人，曾經在這地方出現過和生活過，跟不同的人共處，而且TVB是我工作最耐的一間公司。」

【開心速遞】陳國峰歷連環不幸事件後逐漸復工　Penny感激Bob陳榮峻施予援手

（TVB截圖）

赴泰考教練資格

至於未來工作動向，陳國峰透露除了接司儀工作外，仍然會做健身教練，若ViuTV斟他拍劇，他亦會考慮：「會邊搵食邊搵機會去唱歌。」

對於一直未能圓歌手夢，陳國峰不諱言有點遺憾：「說到底，若當年沒有參加《超級巨聲2》，也不會有人認識我，亦未去到絕望的感覺，同樣地加之後有機會拍劇和當主持，發覺邊學邊做又發揮得幾好。」

本身是中泰混血兒的陳國峰透露稍後赴泰國，太太和媽媽會同行，他說：「會過去體驗下泰拳手的生活，另外會順便考個泰拳教練資格。」

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陷入連環不幸事件

去年3月，陳國峰受疫情影響陷入連環不幸事件，當中包括爸爸不幸離世、媽媽與自己相繼染疫、工作收入大減至7成和太太停工2個月還未復工，一時間要面對生離死別之餘，他亦陷經濟危機的問題。

不過人生谷低令陳國峰有所頓悟而決定離巢，他說：「就是這幾年經歷了好多事，令我明白人一定要向外闖，不可以永遠留守在一個地方。」

其實自去年底，陳國峰已沒有再於TVB亮相，出席公開活動曾表示會重操故業做健身教練，身為兩子之父的他為家庭經濟之柱，故會努力搵錢，包括接拍了不少代言廣告。

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記者：游艾維

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