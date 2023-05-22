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【妨擾公眾】涉2020年7.1街頭致紙箱冒煙　男文員認妨擾公眾罪候判

社會 13:39 2023/05/22

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男文員今於區域法院承認妨擾公眾罪候判。資料圖片

2020年7月1日《港區國安法》實施翌日，灣仔集成中心外的走火通道有紙箱冒煙，涉案的男文員及興趣班男導師同被控1項對公眾造成妨擾罪，案件今（22日）於區域法院開審，其中涉案男文員今認罪，其判刑將於同案被告審結後處理，其間待索取背景報告。案情指，被告將1個膠樽放入紙箱後約10分鐘冒出大量白煙，現場瀰漫酸味氣體。

被告原柱健（30歲，文員）及李浩琛（31歲，興趣班導師），被控於2020年7月1日，在灣仔集成中心外非法引致煙霧發放，而對公眾造成妨擾。被告原柱健承認控罪，即時被還押，其求情及判刑將留待李的案件審結後處理，法官並為原索取背景報告。

據原柱健承認之案情指，案發當日為《港區國安法》實施翌日，港島區有大批民眾進行未經批准遊行，有示威者掘磚堵路。當晚約7時半，警員聽到疑似爆炸聲的巨響，於案發地點發現1個紙盒瀰漫酸性氣體，內藏4個膠樽，部分裝有白色固體。

警方翻查閉路電視紀錄，發現原及男子2先後於當日下午2晚許，進入男子2位於炮台山永昇中心的工作地點。紙盒冒煙前約1小時，1名不知名男子將涉案紙盒放在集成中心外的走火通道口，並派發樽裝水。原及男子2於6時許先後離開永昇中心，並在中心附近的快餐店逗留。原其後將1個膠樽放在紙盒內，再返回快餐店進食，約10分鐘後紙盒爆炸，冒出大量白煙。原及男子2在餐廳一同用膳後，前後腳返回永昇中心。

警方在原的寓所檢取到衣物、個人八達通及電話卡。男子2家中則被撿獲多包白色粉末、消毒漂白丸等物品；其工作地點則被搜出48個膠樽及裝有粉末的鋁罐。

化驗結果顯示，涉案紙盒內的膠樽殘留了三聚氰酸及聚乙二醇等化學成分。專家指，由男子2家中及工作地點被搜出的化學品，經混合後會產生自然反應，在2分鐘內引起火焰及煙霧，可能導致涉案紙盒及膠樽的損毁。該些化學反應會產生有毒氯氣，暴露氯氣中會影響呼吸道及眼睛。爆炸品專家指，案發現場檢取的殘留物無爆炸性物質。

庭上播放片段顯示，紙盒疑似爆炸時冒出大量白煙，行人路上有數名途人相距約1米觀察，不久有警員到場。

聆訊明（23日）續。

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記者：陳曉欣

 

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