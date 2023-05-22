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【肥媽李鼎】肥媽分享婆媳相處之道　游嘉欣指生蠔似精子鼎爺嚇到眼凸

娛樂 15:12 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）任主持的TVB節目《肥媽李鼎》，今晚（5月22日）的主題是「半邊仔女」，肥媽親授婆媳相處之道，而且字字珠璣。

肥媽說：「最緊要鎖住佢個胃，你煮啲佢鍾意食嘅嘢，咁就一定冇問題。」並指自己不會鬧新抱：「自己個女同仔就鬧得，人哋個女唔鬧得。」更笑言當中竅妙與血緣有關。肥媽續指，如果有東西想新抱改，會透過兒子轉達：「永遠唔會直接同個新抱講，一定唔可以。」

游游再問肥媽對新抱有甚麼要求，肥媽說：「佢氹得我仔開心，同埋肯生就得。」另外，肥媽又笑言會買減肥套餐給新抱產後修身：「等佢哋生完可以減肥，同老公出街都靚啲嘛。」

游游之後問鼎爺：「你個仔如果話想娶大佢30歲嘅老婆，你會點？」鼎爺聞言嚇到眼凸埋。

肥媽分享養生秘方

至於明晚（5月23日）播出的《肥媽李鼎》，主題是「飲食秘方」。

肥媽炮製有壯陽功效的「酥炸生蠔」時，游游指很多食物都是以形補形，肥媽聞言後說：「咁啲蠔似咩？」游游笑言：「似精子啩！」令人摸不着頭腦，鼎爺聞言窒爆游游說：「咁啲精子似蝌蚪，食蝌蚪吖笨！」

鼎爺年輕時頭髮濃密

游游即再天真地回應：「可能真係得㗎喎！男人食魚春係咪可以補春吖？」搞到肥媽和鼎爺哭笑不得。談到年近70的肥媽皮膚依然滑溜，肥媽即分享秘訣：「凍水洗面，暖水𠺘口，熱水浸腳，特別長命，皮膚都特別靚。」

「問題少女」游游則繼續語不驚人死不休，她在節目期間膽粗粗問鼎爺：「你唔好嬲我喎，你有冇搵過咩偏方幫自己生頭髮？」

鼎爺沒好氣說：「我搵到依家就唔使光晒啦！」鼎爺透露年輕時頭髮相當濃密，更大爆曾經有人找過他做小生，惟後來經歷兩次意外才導致光頭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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