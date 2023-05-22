【兩地器官移植機制】政府：過去多月錄近3千宗無效取消申請　譴責擾亂行為籲市民勿被挑動

醫務衞生局今(22日)表示，衞生署留意到近期到中央名冊網站取消登記的數字有不尋常情況。在去年12月至今年4月的5個月間，共有5 785個取消登記的申請，遠較過去數字為高。然而其中超過一半，亦即2905個是從未登記卻申請退出或重複取消的無效取消申請，其中2月份單月無效取消登記比率更高達74%，不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員的行政負擔。特區政府認為有關行徑極為不負責任並予以譴責。

發言人表示，近日互聯網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消器官捐贈登記，完全違背器官捐贈的大愛精神，醫衞局對此表示遺憾。

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發言人指，個別人士肆意貶損兩地建立恆常器官移植互助機制的積極意義，實為蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地無私捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實，完全漠視兩地輪候器官病人的福祉，亦曲解國家的器官捐贈及移植的發展和分配制度。事實上，國家近年來的人體器官捐獻工作已有國際矚目的發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）更獲世界衞生組織和世界器官移植學會高度認可。

局方表示，現時政府正考慮設立第二層互助分配機制，即當兩地任何一方有器官捐出但在本地沒有合適病人接受作移植，無法於本地輪候系統配對，即可啓動機制將器官跨境捐贈作配對。特區政府正積極與內地有關單位探討擬議機制，確立一致的技術層面要求、準則及流程，以確保捐贈器官合法、公平、公正並安全地應用於最有需要的病人身上為原則，期望盡快落實有關安排。有關機制可以讓兩地各自在沒有合適受贈者的情況下善用器官，達致最大善效益，為輪候名冊上的病人帶來多一點重生希望。

政府表示，醫衞局及衞生署重視每一個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈的機制與精神的教育。可幸的是，同期新增登記人數為5 091人，中央名冊數字仍然錄得正增長，反映廣大市民對器官捐贈的支持。政府呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的大愛行為，不要為少數別有用心的人挑動而破壞本港多年建立、得來不易的器官捐贈氛圍。

根據政府器官捐贈名冊網站顯示，登記的市民可以循三個方式取消登記，包括網上、郵寄或傳真、以及親身申請。其中網上申請中，市民只需要填寫中英文姓名、身分證號碼等個人資料，並確認為資料當事人，不願意死後捐贈我的器官或組織，於填寫驗証碼後即可取消。按照衞生署網站數據表示，截至上月底，共有35,7668人登記名冊。

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責任編輯：陳展棋

