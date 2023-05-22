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【刑毀設施】涉2020年7.1破壞港鐵設施　18歲男生否認刑毁等罪受審

社會 15:03 2023/05/22

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男生涉刑毀港鐵設施，今於區域法院開審。資料圖片

2020年7月1日，2名男生涉以長傘擊打港鐵天后站出口的閉路電視，再砸碎站內4枝光管，其後在英皇道試圖點燃紙箱但事敗。其中1人早前已認罪，餘下18歲男生否認企圖刑毁、刑毁及企圖縱火等4罪，案件今（22日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被打碎的光管修理費約6,000元。

被告黎俊熙（18歲），被控於2020年7月1日，在港鐵天后站B出口外，無合法辯解而企圖損壞屬於港鐵公司的閉路電視和電子顯示屏；及於同日同地無合法辯解而損壞屬於港鐵公司的4支熒光燈管。

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黎另被控於同日在北角英皇道14號外，無合法辯解而企圖用火損壞該地點外的2個紙箱。黎另被控1項管有物品意圖損壞財產罪，作為企圖縱火的交替控罪，指黎於同日同地保管1個打火機，意圖損壞2個紙箱。同案被告張世康早前已承認企圖刑毁、刑毁、企圖縱火罪及另涉的販運危險藥物罪，被判囚49個月。

控方開案陳詞指，黎與張當日身穿黑衣，下午4時許到港鐵天后站出口，一同用長傘敲打閉路電視鏡頭，2人其後進入港鐵站內，打碎天花板的4條螢光管，並敲打LED 螢幕顯示屏。2人隨後沿英皇道往北角走，相繼用打火機點燃在地面的紙箱，均不成功，及後雙雙被捕。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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