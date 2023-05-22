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【噪音滋擾】大廈半夜傳神秘敲牆聲2年　住戶崩潰報警揭驚人真相

健康 15:42 2023/05/22

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大廈半夜傳神秘敲牆聲2年，住戶崩潰報警揭驚人真相。（iStock圖片）

鄰里之間容易因噪音問題發生爭執，內地一幢大廈的住戶投訴，經常在深夜聽到神秘的敲牆聲，導致難以入睡，更有居民不堪其擾，被迫搬走。經當地警方調查後，發現是其中一名住戶所為，他為了報復鄰居。刻意製造噪音長達2年。

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根據《澎湃新聞》報道，涉事大廈位於北京市朝陽區，有居民反映，夜深時分大廈經常傳出「咚咚咚」的敲擊聲，聽起來像用木棍敲擊牆身，又指聲音不分晝夜響起，也毫無規律，令他們無法休息。

據悉，該幢大廈共有30層，每層有10戶，合共有300多戶居民，他們最初以為只是裝修噪音，但經過了解後，發現並無住戶進行裝修，噪音依然不斷。居民不得不戴上耳塞睡覺，甚至服用安眠藥，更有居民不勝其擾，將單位賣掉搬走。

自2022年8月起，居民便就噪音問題向當地政府、警方投訴，警方挨門逐戶調查後，將噪音來源鎖定在大廈的10樓，最終發現是該樓層一名劉姓的男住戶所為。

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劉某最初否認噪音與他有關，但警方發現其單位的牆身有剝落破損的現象，有可能是長期敲擊所致。經警方連番追問後，劉某終於承認製造噪音。

他表示，之前曾和鄰居發生口角，為了報復，於是每晚用地拖棍或掃帚棍敲打牆壁、天花板，並持續了兩年之久。由於劉某的行為嚴重擾民，目前已被警方以尋釁滋事罪予以行政拘留。

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責任編輯：羅嘉欣

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