【京官考察】夏寶龍明日起赴澳門考察4日　劉兆佳料此行關心澳門產業轉型升級

▲ 港澳辦主任夏寶龍將於明日至星期五，到澳門考察。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍將於明日至星期五，到澳門考察，共4日。全國港澳研究會顧問劉兆佳預料，夏寶龍此行會較關心澳門經濟發展、產業轉型升級，而非只針對國家安全議題。

澳門特首賀一誠今日指，澳門特區政府將全力配合，妥善作出安排，並預祝考察工作取得圓滿成功。

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劉兆佳估計，今次考察不止是考察國安問題，因中央對澳門維護國安的工作較滿意，相信夏寶龍今次訪問澳門，如跟上次來港一樣，都是要對澳門的發展，作全面的調查、研究，並代表中央向澳門作督促及指導。他預料，夏寶龍此行會較關心澳門經濟發展、產業轉型升級，特別是用好橫琴推進澳門經濟持續發展，融入國家發展大局，令產業多元化，避免過度依賴博彩業。

至於夏寶龍此行考察澳門4日，較上月到香港考察6日短，劉兆佳分析，對中央來說，香港帶來的挑戰比澳門多，澳門在「一國兩制」實踐方面，做得較好，令中央沒有太多顧慮，加上澳門面積亦較香港小，相信考察時要關顧的問題會較少。

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責任編輯：區綽彥