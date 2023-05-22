【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊　數目創新高接近3年總和

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政府表示，過去5個月期間，共有5785個取消器官捐贈名冊登記的申請，遠較過去數字為高，然而超過一半，亦即2 905個是無效申請。雖然政府表示，名冊人數仍錄正增長，不過經換算後，本港仍有2880人於過去5個月取消名冊登記，數字接近過去3年取消登記總和。

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根據立法會財委會的數字，器官捐贈登記名冊過去3年共有3093宗取消登記數字，數字列於下表:

2018 2019 2020 2021 2022 年內登記人數 18 772 20 001 13 317 12 829 12 500 累計總登記人數 297 446 317 447 330 764 343 593 356 093 取消登記人數 266 524 730 748 1 615

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責任編輯：陳展棋