【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊 數目創新高接近3年總和
社會 16:19 2023/05/22
政府表示，過去5個月期間，共有5785個取消器官捐贈名冊登記的申請，遠較過去數字為高，然而超過一半，亦即2 905個是無效申請。雖然政府表示，名冊人數仍錄正增長，不過經換算後，本港仍有2880人於過去5個月取消名冊登記，數字接近過去3年取消登記總和。
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根據立法會財委會的數字，器官捐贈登記名冊過去3年共有3093宗取消登記數字，數字列於下表:
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|年內登記人數
|18 772
|20 001
|13 317
|12 829
|12 500
|累計總登記人數
|297 446
|317 447
|330 764
|343 593
|356 093
|取消登記人數
|266
|524
|730
|748
|1 615
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責任編輯：陳展棋