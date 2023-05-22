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【新加坡旅遊】獅城兒童止步「成人酒店」窺秘　DIY香水+聖淘沙歎最佳牛扒餐廳【內附地址】

休閒消費 17:34 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

新加坡這間兒童止步的「成人」酒店 The Outpost Hotel Sentosa，究竟有幾神秘？

早已是新加坡度假勝地的聖淘沙（Sentosa，馬來語寧靜之意），可從沒望天打掛躺平，，即使在過去疫情前後，不少新酒店、新餐廳進駐，又或加入新元素。如新進駐的香水製作店，加入環保數碼體驗，從香味去回味大自然，統統都都令這寧靜島換上新裝再起動！

兒童止步的「成人」酒店 The Outpost Hotel Sentosa

The Outpost Hotel Sentosa開業於2019年，只是開業不久便撞正世紀疫情，所以對人港人來說，仍是一家「新酒店」。她的獨特之處是兒童止步，只限成人（ 16歲以上）入住的型格酒店，大家大細可稍移玉步到同集團的Village Hotel Sentosa。

酒店以黑白型格為設計主調，提供一系列以成年人為中心的精選體驗工作坊等，當然少不了是其超級賣點：聖淘沙島上唯一的屋頂游泳池，坐擁無邊際泳池欣賞巴拉望海灘，和新加坡海峽色景。

The Outpost Hotel Sentosa
地址：10 Artillery Ave, Sentosa, Singapore
房價：每晚由約$2,940起

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人氣扒房進駐度假酒店 Bedrock Origin

以牛扒和威士忌聞名的Bedrock Batr & Grill於2008年在新加坡開店，曾獲新加坡餐飲協會（RAS）頒發「最佳牛扒餐廳」和Haute Grandeur Global Restaurant Awards的「Best Grill（Global）」。

2022年底第二間分店便進駐聖淘沙的Oasia Resort，餐廳室內設計帶點Contemporary風格，推介提供2至3道菜的午餐時段給喜愛試食的朋友，以較相宜價錢品嘗獲獎菜式。其主打當然是排骨和牛排，全經過自家風乾，再採用經典烹飪技巧帶骨烹製。此外，亦提供海鮮燒烤和其他海鮮菜式，所有食材均新鮮採摘，天然健康。

Bedrock Origin
地址：Oasia Resort Sentosa Hotel,23 Beach View Palawan Ridge, Singapore
時間：7am-11pm（11am-12nn、3-6pm休息時段）

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從DIY香水回味大自然 Scentopia 

DIY香水不是甚麼新鮮事，但把香氣用別開生面的互動方法，來體驗個人喜好跟大自然連繫，又是一件驚喜萬分的過程。店名的由來是scent（香味）及utopia（烏托邦）結合，而這裏不單是一家香水品牌旗艦店，更提供一個以性格來測出對香味喜好的香水工作坊。

由構思到製作前全都有客人決定，可 6,000 多支香棒中的香精油，選出喜歡的 20 種加以混和（不怕嗅覺麻木的話，每人最多只可試3次）。而獨特之處，Scentopia重視香味與嗅覺的重要性，共在店牆上提供很多相關的冷知識，或以有趣的方法，深入淺出帶大家由嗅覺來認識大自然和環境，從中引伸成對環保的意識呢！

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Scentopia
地址：36 Siloso Beach Walk, Sentosa, Singapore
時間：11am-7pm
香水製作班門票︰S$95／50ml（約$560）、S$125新幣／100ml（約$736）

旅遊 Info
簽證：持香港特區護照及BNO均可免簽證逗留新加坡最多30天
機票：國泰航空每天有4班直航來回香港及新加坡，票價由3,540港元起。
匯率：1新幣約兌5.88港元
鳴謝：新加坡旅遊局

記者：黃鑑江

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