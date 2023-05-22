【翻版麥明詩】清華女碩士選美摘后冠　女學霸被指不務正業KO負評

▲ 清華女碩士洪昊昀選美奪冠被批評不務正業，她解釋自己參選目的，是希望打破外界對理工科女生的偏見。

選美要美貌與智慧並重，歷年來都有不少高學歷女性參選奪冠，香港代表有郭藹明、麥明詩等。而最近在雲南大理舉行的第72屆世界小姐選美大賽（Miss World）中，奪得冠軍的是清華大學女碩士生洪昊昀，就讀理工科的她被批評有損形象，洪昊昀即曬出自己的獎盃反駁負評。

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綜合內地傳媒報道，在上周六（20日）舉行的第72屆世界小姐選美大賽上，清華大學女生洪昊昀奪得中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。

據資料顯示，洪昊昀於2017年被清華取錄，主修機械、航空、動力專業類，成為班上唯一女生。後來到大學二年級，她成功轉入計算機系，又成為班上唯一女生，並進入清華計算機系知識工程實驗室。

▲ 洪昊昀在世界小姐的民族服飾定妝照。（微博圖片）

2021年底，洪昊昀成功保研（推薦免試攻讀研究生）。一年後，她提前錄取成為MBZUAI簽約候讀博士（四年制全獎直博），師從世界頂尖人工智能科學家、MBZUAI首任校長邢波教授，準備在今年夏季入讀人工智能（機器學習）博士。

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自洪昊昀宣布參選以來，已被受外界質疑，有人指她可以在清華大學做一名科研工作者，參加選美是有損形象。面對種種質疑，她特意拍片分享自己的想法。她指世界小姐比賽被譽為選美界奧林匹克，其宗旨是樹立傑出的女性榜樣，對她來說，這會是一場充滿正能量的、獨特的人生體驗，「我要打破人們對理工科女生的偏見，不斷突破自己的『天花板』。」

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她又說出金句︰「真正有價值的科研，不僅來源於紮實的理論知識，還來自於非常豐富的人生閱歷。」而這個比賽恰好為她提供了豐富人生閱歷的寶貴平台，讓她未來可能做出更有價值、更能落地的科研。另一方面，她看重選美備戰的過程，她想展現自信健康大方的美麗，來打破人們的傳統思想，對理工科女生存在的偏見。

選美比賽結束後，洪昊昀已計劃於5月底至6月初，跟隨邢波教授去阿聯酋做訪問學生，並開啟自己讀博士的旅程。

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責任編輯︰王明芳