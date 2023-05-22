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【乘風2023】許靖韻出局歌迷感不值　Angela生日向偶像周興哲「表白」

娛樂 16:29 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

許靖韻（Angela）參與的女團競賽節目《乘風2023》。

歌手許靖韻（Angela）日前 30 歲生日，她有份參與的女團競賽節目《乘風2023》剛好於她生日正日首播，她亦於社交平台開live跟fans們互動一番。雖然日前一集她被出局，但歌迷紛為Angela感不值。

許靖韻之前在直播中，提到於節目《乘風2023》自彈自唱周興哲的《怎麼了》後，得到原唱的留言點讚，坦言十分開心，更即時清唱《怎》的一段副歌及由周興哲作曲的《摯友》，毫不保留地展示對周興哲的「喜歡」。

而這段「表白」竟得到周興哲留言，有看過其直播，Angela得知後十分驚訝，「啊！周興哲也在嗎？別嚇我！別嚇我！真的嗎？我不信，哈哈。他在嗎？oh my god！」

Angela更大膽提出請求，「我好喜歡你這首歌，要表白一下，如果他在，我希望有生之年你可以寫一首歌給我，哈哈，不行，好害羞。我想再唱他的歌如果他在，哈哈，那我要把他的副歌都唱完。」

隨後便再把《怎麼了》的副歌完整的再唱一次。唱完後，Angela意猶未盡繼續唱，「我還有一首歌超級喜歡就是《你好不好》，我要唱這首歌。」唱畢後，Angela表示十分感謝周興哲為她點讚，又來看她的直播，「希望之後會有一個跟他正式的合作。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 許靖韻

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