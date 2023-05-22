【枉為人父】與小三同居樓上懶理女兒看見親熱　丈夫1句回應令妻子心寒

▲ 這件事真的令人很心寒。

台灣一名人妻控告，指任補習老師的老公阿政（化名)偷食班導師，及後更搬離住所，荒唐的是與丈夫與小三同居樓上，妻子擔心女兒會看到，問他「女兒看到爸爸跟別的女人一起進進出出，她會什麼想法？」而阿政反駁「那應該就是妳的問題啊。怎麼讓女兒接受到這樣的訊息」讓妻子非常傷心。最後阿政還賣掉原本的住處，讓母女無家可歸，妻子向丈夫和小三求償100萬(約25萬港元)，新北地院審理，認為兩人侵害配偶權屬實，應連帶賠償40萬元新台幣（約10.2萬港元）。

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與丈夫阿政愛情長跑13年，結婚6年，兩人育有一女，阿政突然在去年5月3日晚上，向她坦承已外遇半年，隔月還搬到同一棟大廈的樓上與小三同居，妻子發訊息予丈夫「我不想看到你跟她在一起出現啊…你為什麼不留一條退路給我跟女兒，讓我們住在這裡」、「你可不可以去問問別人，誰要跟自己的老公、跟小三住在一個同一個大樓？」、「她(女兒)看到爸爸跟別的女人一起進進出出，她會什麼想法？」

豈料丈夫的說話令人更心寒，表示「為什麼妳要讓女兒看到我跟她進進出出啊」、「不能說是爸爸的朋友喔？」、「那應該就是妳的問題啊。怎麼讓女兒接受到這樣的訊息，是我們自己要怎麼去跟她溝通」、「妳叫我搬走，我爸媽的感覺是什麼？」，這些回應讓正宮傷心不已，後來丈夫更決絕地將房子賣掉，兩母女要另找租屋處棲身，身心因此大受打擊，只能控告向阿政和小三求償100萬元。

審理案件的時候，阿政和小三都辯稱彼此只是同事，因小三家中燈泡和水管故障，他才出入她在樓上的租屋處，兩人並沒有同居。

但法官查看妻子提供的證據，發現阿政曾在小學同學群組裡承認外遇，表示「我跟她的開始完全不合理，我們彼此都有婚姻，我們都有各自的問題，只是這幾個月過去了，可以說是認識對方之後，我跟她彼此確定，就是一定要跟對方在一起了，因此她已經在今年4月離婚了」，

雖沒指名小三，但小三也確實在4月時離婚了，既然兩人深夜共處一室、同進同出，且認定要彼此相守，已侵害正宮配偶權，應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

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責任編輯︰王明芳