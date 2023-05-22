  • 31°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 18:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低

社會 16:41 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

4月份通脹2.1%，主因差餉寬免上限按年同期低。（陳國峰攝）

政府統計處今日（22日）公布4月份的消費物價指數，按年上升2.1%，較3月份的相應升幅1.7%為高。基本通脹率為1.8%，較3月份的1.7%略高。處方解釋，按年升幅擴大主要是由於今年4月份的差餉寬免上限較去年同期低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.2%）、電力、燃氣及水（上升17.8%）、衣履（上升6.4%）、外出用膳及外賣（上升4.2%）、雜項服務（上升2.3%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升0.8%），以及住屋（上升0.5%）。

最新影片推介

童學園
【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

另一方面，綜合消費物價指數在4月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）。至於基本食品方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由三月份的1.7%微升至四月份的1.8%。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在二零二三年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼續留意情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【兩地器官移植機制】政府：過去多月錄近3千宗無效取消申請　譴責擾亂行為籲市民勿被挑動
今日 14:57
【兩地器官移植機制】政府：過去多月錄近3千宗無效取消申請　譴責擾亂行為籲市民勿被挑動
【高處墮下】灣仔男子高處墮後巷　送院後不治
今日 15:36
【高處墮下】灣仔男子高處墮後巷　送院後不治
【涉洗黑錢】涉串謀傀儡代理處理佣金　兩保險代理被控串謀洗黑錢7月再訊
今日 16:29
【涉洗黑錢】涉串謀傀儡代理處理佣金　兩保險代理被控串謀洗黑錢7月再訊

你可能感興趣

【兩地器官移植機制】政府：過去多月錄近3千宗無效取消申請　譴責擾亂行為籲市民勿被挑動
今日 14:57
【兩地器官移植機制】政府：過去多月錄近3千宗無效取消申請　譴責擾亂行為籲市民勿被挑動
【高處墮下】灣仔男子高處墮後巷　送院後不治
今日 15:36
【高處墮下】灣仔男子高處墮後巷　送院後不治
【涉洗黑錢】涉串謀傀儡代理處理佣金　兩保險代理被控串謀洗黑錢7月再訊
今日 16:29
【涉洗黑錢】涉串謀傀儡代理處理佣金　兩保險代理被控串謀洗黑錢7月再訊
經濟數據表現 電力 經濟 綜合消費物價指數 政府統計處 通脹

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包