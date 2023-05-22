【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低

▲ 4月份通脹2.1%，主因差餉寬免上限按年同期低。（陳國峰攝）

政府統計處今日（22日）公布4月份的消費物價指數，按年上升2.1%，較3月份的相應升幅1.7%為高。基本通脹率為1.8%，較3月份的1.7%略高。處方解釋，按年升幅擴大主要是由於今年4月份的差餉寬免上限較去年同期低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.2%）、電力、燃氣及水（上升17.8%）、衣履（上升6.4%）、外出用膳及外賣（上升4.2%）、雜項服務（上升2.3%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升0.8%），以及住屋（上升0.5%）。

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另一方面，綜合消費物價指數在4月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）。至於基本食品方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由三月份的1.7%微升至四月份的1.8%。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在二零二三年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜