【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制

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政府計劃在今年與兩電就《管制計劃協議》進行中期檢討，立法會環境事務委員會今日就有關事宜進行討論。會上議員主要關注兩電準許回報、獎罰機制和透明度三方面事宜。環境及生態局局長謝展寰就指，以上三方面均會與兩電討論，強調對今次檢討持開放態度，並無為範圍劃下界線。

港島上月發生大停電，由於港燈在指定時間內復電成功，反而在停電事故中獲得獎賞，引發社會關注。多名立法會議員今日（22日）指出，有關機制並不合理，要求政府與兩電改革機制。

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立法會議員盧偉國指出，在過去停電成日常的年代，家家戶戶都要長備蠟燭在家，由於供電難以穩定，所以復電迅速值得獎勵。然而，隨著供電設施進步，現時供電穩定是一種合理要求，如電力公司引發停電，不應因復電迅速而獲獎勵，認為有關機制需要檢討。

實政圓桌立法會議員田北辰則建議，政府應參考港鐵做法，將停電時間與罰則掛勾，並規定只罰不賞。

兩電準許回報亦受關注，環境事務委員會主席葛佩帆指出，現時兩電的8%準許回報，按該年度固定資產平均淨值計算，令兩電無誘因為市民「慳到盡」，反而因大規模發展，令市民要承擔日益增加的發電成本。

她認為，政府在與兩年檢討《協議》時，即使不要求下調8%的準許回報，兩電亦應負起社會責任，將準許回報的部份百分比，用作回饋市民或壓抑電費增幅。另外，會上亦有多名議員，要求政府提出下調兩電準許回報，同時開放電力市場，引入更多競爭。

在透明度方面，多名議員關注兩電在燃料採購和發展規劃上的透明度。立法會議員張欣宇認為，燃料調整費現時有「加快減慢」的情況；工聯會陸頌雄則質疑兩電未有購入最便宜的能源供電。

環境及生態局局長謝展寰回應指，由於兩電購入能源涉及運輸成本及時間，燃料調整費上或有時間差，會與兩電討論增加更多資訊透明度，增加公眾知情權。

據局方提交立法會文件指出，局方對是次中期檢討持開放態度，並沒有為檢討範圍劃下界線。根據收集到的意見，政府初步打算與電力公司商討修訂《協議》的範疇包括但不限於減低准許利潤、要求電力公司於能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵/罰款機制以就重要停電事故加重罰則等。

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記者：陳梓蔚

