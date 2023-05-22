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【北部都會區】政府擬設北都區鐵路辦　議員憂與鐵路拓展處功能重疊

政治 16:48 2023/05/22

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運輸及物流局申請開設3個首長級編外職位，以成立北部都會區鐵路辦事處。（資料圖片）

運輸及物流局向立法會申請開設3個首長級編外職位，為期約7年，以成立北部都會區鐵路辦事處，涉及逾920萬元額外薪酬開支。立法會人事編制小組委員會，今日就有關建議進行審議，有議員擔心新設的北都鐵路辦，會與現時的鐵路拓展處功能重疊。

運輸及物流局副局長廖振今日表示，北部都會區鐵路辦事處須與深圳方面溝通，落實跨境鐵路項目，相關項目亦迫切，因此難由鐵路拓展處兼顧。

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立法會議員蘇長榮同意當當局增加人手，但擔心北都鐵路辦和現時的鐵路拓展處的分工，和資源上重疊。他認為鐵路從規劃到建造，再到管理都是綜合事宜，「不是馬上設立新部門就可以處理」。他又批評，政府希望增加幾個人，做到提速提效提量，是「口號式」。

路政署署長陳派明回應指，北都鐵路辦主要負責北都的項目，而拓展處則主要負責香港其他鐵路，廖振新則補充，兩個部門在專業人士，及技術員工都會互相支援。

實政圓桌議員田北辰指則關注，政府成立鐵路處的進度。他舉例過去5年，港鐵事故頻密，認為即使現時加快建造鐵路，亦要有部門作相關跟進。他指出，鐵路在營運等相關事宜上相當複雜，希望政府能夠成立獨立鐵路處理，否則在財務委員會投票表決時，可能「好難支持」，亦會要求記名投票。

委員會主席劉淑儀則與田北辰意見不同，她表示，北都鐵路辦，只有7年時限，與鐵路處作為常設政府部門性的質與不同，質疑是否需要再找一批公務員監督，而過去路政署、機電工程署和土木工程拓展署的職位逾來逾多，指「政府編制沒有可能只是膨脹，而不縮減」，廖振新則回指，當局會考慮不同意見，並作出適時檢討。

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責任編輯：趙居逸

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