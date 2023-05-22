【元朗謀殺案】警方指疑兇與死者有私人恩怨糾紛　疑兇犯案後已逃港

▲ 上周六，54歲的文苑村女村民伏屍於錦壆路行人路。（曾秋文攝）

元朗日前發生恐怖謀殺案，54歲的文苑村女村民身體及面部中多刀，伏屍於錦壆路行人路。警方在現場檢獲染血電鋸及牛肉刀。元朗警區今日（22日）交代案情指，死者與疑兇有私人恩怨，疑兇犯案後已逃離香港。

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事發於上周六（20日）晚上7時許，54歲姓劉婦人被發現倒卧於文苑村約300米外的錦壆路一間汽車服務中心門外，不省人事。警方到場證實女事主當場死亡。元朗警區刑事部署理警司戴玉麟表示，死者頸部、雙手手腕多處被利器鎅傷，胸、腹多處被刺傷的傷勢，不排除頸、胸、腹的傷口為致命傷。

戴表示，警方在距案發現場30米左右的草叢發現一把大概45cm長的染血電鋸，及一把30cm長的染血牛肉刀，及一對染血防曬袖。警方指，死者為姓劉54歲女子，是一名家庭主婦，與丈夫及傭工居於附近。上周六（20日）晚上7時許，她離開住外出所散步，走至上址時被一名黑衣男子以手中物品從後襲擊，男子其後沿元朗青山公路潭尾段方向逃去。

警方在調查後迅速鎖定疑兇身份，為一名年約四十歲左右的男子，並認為疑兇為與死者相互認識，並非隨機犯案，不排除死者與疑兇間存在恩怨糾紛。而疑兇已在案發後離開香港。警方強調，會沿作案動機、是否有人協助及教唆疑兇犯案並協助其離港做出調查。

有消息指，疑兇為女死者的繼子，即死者丈夫上一任妻子的兒子，他行兇後已即時潛逃離境，但沒有出入境紀錄，香港警方已通報內地公安協助跟進。劉婦的姓梁丈夫「球叔」今日早上由警員陪同到大圍富山殮房認屍。



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記者：解青羽