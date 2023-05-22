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【減肥大作戰】麥當勞夏日消暑甜品　15款甜品卡路里一覽

保健美顏 18:47 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

麥當勞夏日消暑甜品：15款甜品卡路里一覽。

夏日炎炎，就算減肥中也總會忍不住想吃雪糕等甜品消暑。其中方便購買又好味的麥當勞甜品款式多多，究竟哪一款比較不邪惡？

最新影片：

童學園
【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

Aranth安曼營養註冊營養師Angela在Instagram專頁分享15款麥當勞人氣甜品的卡路里數值。其中，Angela最推薦「新地筒」：

熱量CP值最高。有137kcal、4.6g脂肪、18g糖分，脂肪與含糖比都不算過分，分別等於每日攝入量的8%，比市面大部份的甜筒和雪糕杯更健康。

不過，Angela亦提醒要少食邪惡之選：

新品Double Oreo麥旋風，有463kcal、16g脂肪、50g糖分。足足含超過12茶匙糖，熱量比一般曲奇麥旋風高100多卡路里，等於1/2碗額外的飯。

即睇更多款麥當勞甜品熱量大解構：

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內容獲「註冊營養師Angela」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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